Маск відмовився видаляти антиукраїнський твіт Медведєва: як пояснив свою позицію власник соцмережі
Власник соцмережі Twitter Ілон Маск заявив, що не видалятиме антиукраїнський твіт Дмитра Медведєва. Причиною такого рішення, за словами Маска, є те, що усі новини —- це тією чи іншою мірою пропаганда, а люди мають самі розібратися.
Про це власник соцмережі Twitter написав на своїй сторінці.
Питання до Маска
Користувач Twitter під ніком Anonymous Operations проаналізував твіт третього президента росії Дмитра Медведєва, де йшлося про зникнення України.
Користувач запитав Маска, чи не є такі заяви Медведєва закликом до геноциду українців.
"Чому ви дозволили лідерам росії повернутися на платформу, скасувавши для них обмеження? Чому ви не дотримуєтеся санкцій?" — звернувся до Маска користувач Anonymous Operations.
Відповідь одіозного бізнесмена
Ілон Маск заявив у відповідь, що володимир путін не є його найкращим другом, бо “мені сказали, що він назвав мене військовим злочинцем за допомогу Україні”.
Щодо посту Медведєва Маск відповів: "Усі новини є певною мірою пропагандою. Нехай люди самі вирішують".
Нагадаємо, що Twitter зняв обмеження з акаунтів російських держвідомств і пропагандистів.
Акаунти російських державних відомств присутні у верхній частині пошукової видачі, а також відображаються в пропозиціях.