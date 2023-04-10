Маск відмовився видаляти антиукраїнський твіт Медведєва: як пояснив свою позицію власник соцмережі

Ілон Маск відзначився черговим скандалом з Twitter / Фото: Reuters

Власник соцмережі Twitter Ілон Маск заявив, що не видалятиме антиукраїнський твіт Дмитра Медведєва. Причиною такого рішення, за словами Маска, є те, що усі новини —- це тією чи іншою мірою пропаганда, а люди мають самі розібратися.

Про це власник соцмережі Twitter написав на своїй сторінці.

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Питання до Маска

Користувач Twitter під ніком Anonymous Operations проаналізував твіт третього президента росії Дмитра Медведєва, де йшлося про зникнення України.

Користувач запитав Маска, чи не є такі заяви Медведєва закликом до геноциду українців.

"Чому ви дозволили лідерам росії повернутися на платформу, скасувавши для них обмеження? Чому ви не дотримуєтеся санкцій?" — звернувся до Маска користувач Anonymous Operations.

Відповідь одіозного бізнесмена

Ілон Маск заявив у відповідь, що володимир путін не є його найкращим другом, бо “мені сказали, що він назвав мене військовим злочинцем за допомогу Україні”.

Щодо посту Медведєва Маск відповів: "Усі новини є певною мірою пропагандою. Нехай люди самі вирішують".

Нагадаємо, що Twitter зняв обмеження з акаунтів російських держвідомств і пропагандистів.

Акаунти російських державних відомств присутні у верхній частині пошукової видачі, а також відображаються в пропозиціях.