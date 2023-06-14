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Маркарова рассказала, почему США изменили мнение по ATACMS для ВСУ

14 июня 2023 12:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Маркарова рассказала, почему США изменили мнение по ATACMS для ВСУ
Глава посольства Украины в США Оксана Маркарова. Фото: Facebook-страница Маркаровой
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На позицию властей США по предоставлению ракет ATACMS Вооруженным силам Украины повлияли не только переговоры. Есть целый ряд проблем, решение которых является ключевым в этом вопросе.

Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила в интервью The Page.

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По словам Маркаровой, на самом деле публичные дискуссии, где постоянно говорилось "нет" по запросу ATACMS, всегда несколько отличались от реальных обсуждений.

Дипломатка подчеркнула, что украинская сторона всегда обсуждала с западными партнерами все возможные варианты.

"Что-то удается легче и быстрее, что-то дается, как нам, украинцам, кажется, всегда поздно, и мы хотели бы намного больше", — подчеркнула посол Украины в США.

Что повлияло на позицию Штатов

Оксана Маркарова отметила, что на изменение отношения американских властей к возможному предоставлению ВСУ ракет ATACMS повлияла не только политическая воля руководства Соединенных Штатов.

Есть целый ряд факторов в этом вопросе.

Это, в частности:

  • наличие самих ракет;
  • тренировка/обучение украинских военных;
  • наличие этого вооружения в достаточном количестве;
  • возможность помощи с этим оружием не только со стороны США;
  • функционирование производственного комплекса;
  • и, наконец, логистика.

Дипломатка подчеркнула, что особенно важен последний пункт, о котором после войны будет много написано и рассказано — как в Украину доставляли такое большое количество военной помощи.

Напомним, что в Конгрессе США снова настаивают на том, чтобы администрация президента Джо Байдена передала Украине ракеты большой дальности ATACMS.

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