Маркарова рассказала, почему США изменили мнение по ATACMS для ВСУ

Глава посольства Украины в США Оксана Маркарова. Фото: Facebook-страница Маркаровой

На позицию властей США по предоставлению ракет ATACMS Вооруженным силам Украины повлияли не только переговоры. Есть целый ряд проблем, решение которых является ключевым в этом вопросе.

Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила в интервью The Page.

Читайте также:

Почему в США изменили отношение к предоставлению ATACMS Украине

По словам Маркаровой, на самом деле публичные дискуссии, где постоянно говорилось "нет" по запросу ATACMS, всегда несколько отличались от реальных обсуждений.

Дипломатка подчеркнула, что украинская сторона всегда обсуждала с западными партнерами все возможные варианты.

"Что-то удается легче и быстрее, что-то дается, как нам, украинцам, кажется, всегда поздно, и мы хотели бы намного больше", — подчеркнула посол Украины в США.

Что повлияло на позицию Штатов

Оксана Маркарова отметила, что на изменение отношения американских властей к возможному предоставлению ВСУ ракет ATACMS повлияла не только политическая воля руководства Соединенных Штатов.

Есть целый ряд факторов в этом вопросе.

Это, в частности:

наличие самих ракет;

тренировка/обучение украинских военных;

наличие этого вооружения в достаточном количестве;

возможность помощи с этим оружием не только со стороны США;

функционирование производственного комплекса;

и, наконец, логистика.

Дипломатка подчеркнула, что особенно важен последний пункт, о котором после войны будет много написано и рассказано — как в Украину доставляли такое большое количество военной помощи.

Напомним, что в Конгрессе США снова настаивают на том, чтобы администрация президента Джо Байдена передала Украине ракеты большой дальности ATACMS.