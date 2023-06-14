Маркарова розповіла, чому США змінили думку щодо ATACMS для ЗСУ

Очільниця посольства України в США Оксана Маркарова. Фото: Facebook-сторінка Маркарової

На позицію влади США щодо надання ракет ATACMS Збройним силам України вплинули не тільки переговори. Є ціла низка проблем, вирішення яких є ключовим у цьому питанні.

Про це послиня України в США Оксана Маркарова повідомила в інтерв’ю The Page.

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За словами Маркарової, насправді публічні дискусії, де постійно говорилося "ні" на запит щодо ATACMS, завжди дещо відрізнялися від реальних обговорень.

Дипломатка підкреслила, що українська сторона завжди обговорювали із західними партнерами усі можливі варіанти.

"Щось вдається легше й швидше, щось дається, як нам, українцям, здається, завжди запізно, і ми хотіли би набагато більше", — наголосила послиня України в США.

Що вплинуло на позицію Штатів

Оксана Маркарова зазначила, що на зміну ставлення американської влади до можливого надання ЗСУ ракет ATACMS вплинула не тільки політична воля керівництва Сполучених Штатів.

Є ціла низка факторів у цьому питанні.

Це, зокрема:

наявність самих ракет;

тренування/навчання українських військових;

наявність цього озброєння у достатній кількості;

можливість допомоги з цією зброєю не тільки з боку США;

функціонування виробничого комплексу;

і, врешті, логістика.

Дипломатка наголосила, що особливо важливим є останній пункт, про який після війни буде багато написано і розказано — як до України доставляли таку велику кількість військової допомоги.

Нагадаємо, що у Конгресі США знову наполягають на тому, щоб адміністрація президента Джо Байдена передала Україні ракети великої дальності ATACMS.