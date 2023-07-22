Манипуляции РФ с "зерновым коридором": в ISW объяснили, чего добивается агрессор
В Кремле пытаются схитрить для сохранения шанса модифицировать "зерновое соглашение" вместо того, чтобы проводить переговоры о совершенно новом. Так Россия пытается получить ощутимые послабления от западных стран.
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
Оправдание России
По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина, соглашение от 22 июля 2022 года, которое является основой Черноморской зерновой инициативы, будет действительным, ведь Россия и ООН не заявляли о том, что действие меморандума, который подписали Украина, Россия, ООН и Турция, приостанавливается.
"Вершинин оправдывал выход России из "зернового соглашения", обвиняя украинские войска в использовании "зерновых коридоров" для проведения "террористических атак" против России, что согласовывается с предыдущими нарративами российского чиновника и милблогеров, которые оправдывали выход России из соглашения в периоды его восстановления", — добавили в сообщении.
Лучшие "условия" для РФ
В российском МИДе пытаются заверить, что РФ формально еще участвует в соглашении, несмотря на ее выход из инициативы. Россия пытается пересмотреть "зерновое соглашение" для лучших для себя условий, чтобы не вести переговоры о новом.
Остановка работы центра
По словам посла Украины в Турции Василия Бондаря, Совместный координационный центр в Стамбуле, который отслеживал "зерновые коридоры" в Черном море, теперь не работает, а персонал из России его вообще покинул.
"Остановка работы Совместного координационного центра указывает на то, что Россия прилагает усилия для дальнейшего выхода из "зернового соглашения", хотя и таким образом, что его можно легко изменить", — объясняют в Институте.
Отметим, Украина может противостоять российским судам, которые движутся через Черное море в сторону российских и оккупированных украинских портов. С начала войны Украина значительно усилила свои способности.
Напомним, ужесточение ударов РФ по украинской портовой и зерновой инфраструктуре и угрозы морской эскалации, вероятно, являются частью усилий Кремля способствовать выходу России из Черноморской зерновой инициативы. Кроме того, РФ рассматривает "зерновое соглашение" как один из немногих оставшихся рычагов влияния на Запад.