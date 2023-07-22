Манипуляции РФ с "зерновым коридором": в ISW объяснили, чего добивается агрессор

Владимир Путин. Фото: Reuters

В Кремле пытаются схитрить для сохранения шанса модифицировать "зерновое соглашение" вместо того, чтобы проводить переговоры о совершенно новом. Так Россия пытается получить ощутимые послабления от западных стран.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Оправдание России

По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина, соглашение от 22 июля 2022 года, которое является основой Черноморской зерновой инициативы, будет действительным, ведь Россия и ООН не заявляли о том, что действие меморандума, который подписали Украина, Россия, ООН и Турция, приостанавливается.

"Вершинин оправдывал выход России из "зернового соглашения", обвиняя украинские войска в использовании "зерновых коридоров" для проведения "террористических атак" против России, что согласовывается с предыдущими нарративами российского чиновника и милблогеров, которые оправдывали выход России из соглашения в периоды его восстановления", — добавили в сообщении.

Лучшие "условия" для РФ

В российском МИДе пытаются заверить, что РФ формально еще участвует в соглашении, несмотря на ее выход из инициативы. Россия пытается пересмотреть "зерновое соглашение" для лучших для себя условий, чтобы не вести переговоры о новом.

Остановка работы центра

По словам посла Украины в Турции Василия Бондаря, Совместный координационный центр в Стамбуле, который отслеживал "зерновые коридоры" в Черном море, теперь не работает, а персонал из России его вообще покинул.

"Остановка работы Совместного координационного центра указывает на то, что Россия прилагает усилия для дальнейшего выхода из "зернового соглашения", хотя и таким образом, что его можно легко изменить", — объясняют в Институте.

Отметим, Украина может противостоять российским судам, которые движутся через Черное море в сторону российских и оккупированных украинских портов. С начала войны Украина значительно усилила свои способности.

Напомним, ужесточение ударов РФ по украинской портовой и зерновой инфраструктуре и угрозы морской эскалации, вероятно, являются частью усилий Кремля способствовать выходу России из Черноморской зерновой инициативы. Кроме того, РФ рассматривает "зерновое соглашение" как один из немногих оставшихся рычагов влияния на Запад.