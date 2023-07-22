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Маніпуляції РФ із "зерновим коридором": в ISW пояснили, чого добивається агресор

22 липня 2023 09:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Маніпуляції РФ з "зерновим коридором": в ISW пояснили, чого добивається агресор
Володимир Путін. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Кремлі намагаються схитрити для збереження шансу модифікувати "зернову угоду" замість того, аби проводити перемовини про абсолютно нову. Так Росія намагається отримати відчутні послаблення від західних країн.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

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Виправдання Росії

За словами заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Вершиніна, угода від 22 липня 2022 року, яка є в основі Чорноморської зернової ініціативи, буде чинною, адже Росія та ООН не заявляли про те, що дія меморандуму, який підписали Україна, Росія, ООН і Туреччина, зупиняється.

"Вершинін виправдовував вихід Росії із "зернової угоди", звинувачуючи українські війська у використанні "зернових коридорів" для проведення "терористичних атак" проти Росії, що узгоджується з попередніми наративами російського чиновника та мілблогерів, які виправдовували вихід Росії з угоди в періоди її відновлення", — додали у повідомленні.

Кращі "умови" для РФ

В російському МЗС намагаються запевнити, що РФ формально ще бере участь в угоді, попри її вихід з ініціативи. Росія намагається переглянути "зернову угоду" для кращих для себе умов, аби не вести переговори щодо нової. 

Зупинка роботи центру

За словами посла України в Туреччині Василя Бондара, Спільний координаційний центр у Стамбулі, який відстежував "зернові коридори" у Чорному морі, тепер не працює, а персонал з Росії взагалі його покинув.

"Зупинка роботи Спільного координаційного центру вказує на те, що Росія докладає зусиль для подальшого виходу із "зернової угоди", хоча й таким чином, що її можна легко змінити", — пояснюють в Інституті.

Зазначимо, що Україна може протистояти російським суднам, що рухаються через Чорне море у бік російських та окупованих українських портів. З початку війни Україна значно посилила свої здібності.

Нагадаємо, посилення ударів РФ по українській портовій і зерновій інфраструктурі та загрози морської ескалації, ймовірно, є частиною зусиль Кремля сприяти виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи. Окрім того, РФ розглядає "зернову угоду" як один із небагатьох важелів впливу на Захід, що залишився.

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