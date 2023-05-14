Маляр возглавила делегацию украинских военных капелланов на паломничестве во Франции
Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр отправилась во Францию вместе с украинскими военными капелланами на Международное военное паломничество в Люрд. Также она отметила, что там собралось 14 тыс. военных из 38 стран.
Об этом Маляр сообщила в Telegram.
Куда поехала Маляр с военными капелланами
Маляр отметила, что военные с военными капелланами ежегодно собираются во Франции на Международное военное паломничество в Люрде.
"Это большое международное мероприятие, которое объединяет военное сообщество по вопросам духовной и психологической поддержки и реабилитации военных", — проинформировала замглавы минобороны.
По ее словам, в нынешнем году в Люрде собралось 14 тыс. военных из 38 стран.
"Мне выпала честь возглавлять нашу делегацию и быть первым представителем руководства Минобороны Украины на таком мероприятии за 27 лет, в течение которых украинское общество принимает участие в этом военном паломничестве", — заявила Маляр.
Она напомнила, что министерство в этом году запустило службу военного капелланства в ВСУ и динамично ее развивает.
"Нашей делегации здесь много внимания.
Наша знаменная группа шла первой.
За нашу победу молились.
Практически все подходили к нам со словами поддержки и произносили "браво Украина", — добавила заместитель.
Напомним, что Анна Маляр рассказала, что Российская Федерация пытается ввести в заблуждение украинских военных, распространяя информацию о нехватке вооружения на фронте. Любая информация военного характера во время войны является оружием, которым ведется борьба, а не просто средством информирования.