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Маляр возглавила делегацию украинских военных капелланов на паломничестве во Франции

14 мая 2023 03:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Маляр возглавила делегацию украинских военных капелланов на паломничестве во Франции
Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр находится вместе с украинскими военными капелланами на Международном военном паломничестве в Люрде. Фото: t.me/annamaliar
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр отправилась во Францию вместе с украинскими военными капелланами на Международное военное паломничество в Люрд. Также она отметила, что там собралось 14 тыс. военных из 38 стран.

Об этом Маляр сообщила в Telegram.

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Маляр отметила, что военные с военными капелланами ежегодно собираются во Франции на Международное военное паломничество в Люрде.

"Это большое международное мероприятие, которое объединяет военное сообщество по вопросам духовной и психологической поддержки и реабилитации военных", — проинформировала замглавы минобороны.

По ее словам, в нынешнем году в Люрде собралось 14 тыс. военных из 38 стран.

"Мне выпала честь возглавлять нашу делегацию и быть первым представителем руководства Минобороны Украины на таком мероприятии за 27 лет, в течение которых украинское общество принимает участие в этом военном паломничестве", — заявила Маляр.

Она напомнила, что министерство в этом году запустило службу военного капелланства в ВСУ и динамично ее развивает.

"Нашей делегации здесь много внимания.
Наша знаменная группа шла первой.
За нашу победу молились.
Практически все подходили к нам со словами поддержки и произносили "браво Украина", — добавила заместитель.

Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр находится вместе с украинскими военными капелланами на Международном военном паломничестве в Люрде. Фото: t.me/annamaliar
Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр находится вместе с украинскими военными капелланами на Международном военном паломничестве в Люрде. Фото: t.me/annamaliar
Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр находится вместе с украинскими военными капелланами на Международном военном паломничестве в Люрде. Фото: t.me/annamaliar

Напомним, что Анна Маляр рассказала, что Российская Федерация пытается ввести в заблуждение украинских военных, распространяя информацию о нехватке вооружения на фронте. Любая информация военного характера во время войны является оружием, которым ведется борьба, а не просто средством информирования.

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