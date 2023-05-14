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Маляр очолила делегацію українських військових капеланів на паломництві у Франції

14 травня 2023 03:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Маляр очолила делегацію українських військових капеланів на паломництві у Франції
Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр перебуває разом з українськими військовими капеланами на Міжнародному військовому паломництві в Люрді. Фото: t.me/annamaliar
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр вирушила до Франції разом з українськими військовими капеланами на Міжнародне військове паломництво до Люрду. Також вона зазначила, що цьогоріч там зібралося 14 тис. військових з 38 країн.

Про це Маляр повідомила в Telegram.

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Маляр зазначила, що військові з військовими капеланами збираються щороку у Франції на Міжнародне військове паломництво в Люрді. 

"Це великий міжнародний захід, який об‘єднує  військову спільноту щодо питань духовної та психологічної підтримки і реабілітації військових", — поінформувала заступниця очільника міноборони.

За її словами, цьогоріч в Люрді зібралося 14 тис. військових з 38 країн.

"Мені випала честь очолювати нашу делегацію та бути першим представником керівництва Міноборони України на такому заході за 27 років протягом яких українська громада бере участь у цьому військовому паломництві", — заявила Маляр.

Вона нагадала, що міністерство цьогоріч запустило службу військового капеланства у ЗСУ та динамічно її розвиває. 

"Нашій делегації тут багато уваги. 
Наша прапороносна група йшла першою.
За нашу перемогу тут молились. 
Практично всі підходили до нас зі словами підтримки та виголошували "браво Україна", — додала заступниця.

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр перебуває разом з українськими військовими капеланами на Міжнародному військовому паломництві в Люрді. Фото: t.me/annamaliar
Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр перебуває разом з українськими військовими капеланами на Міжнародному військовому паломництві в Люрді. Фото: t.me/annamaliar
Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр перебуває разом з українськими військовими капеланами на Міжнародному військовому паломництві в Люрді. Фото: t.me/annamaliar

Нагадаємо, що Ганна Маляр розповіла, що Російська Федерація намагається ввести в оману українських військових, поширюючи інформацію про нестачу озброєння на фронті. Будь-яка інформація військового характеру під час війни є зброєю, якою ведеться боротьба, а не просто засобом інформування.

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