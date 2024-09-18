Чем живет американский штат Техас – специальный репортаж

Остин, столица штата Техас. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Теплый воздух осенью, всюду живая музыка: в аэропорту, на улице, в кафе и барах. Большой памятник гитаре на автобусной остановке как знак, чтобы добраться до центра города, и памятник ковбою возле мэрии города. Обычные будни демократического города Остин в красном, консервативном штате Техас, в южно-центральной Америке проходят за работой и политическими дискуссиями днем ​​и музыкой, пивом и стендапом вечером.

Чем живет Техас, быть ли ему демократическим и как местные готовятся к выборам с помощью экспертов и политиков, посещающих регион с визитом, читайте в специальном репортаже корреспондентки Новини.LIVE в США Ульяны Бойчук.

Читайте также:

Техас — какой он?

Техас — второй по численности и площади штат в Америке. Здесь, в южно-центральной части США, живет около 30 миллионов человек, количество которых постоянно растет из-за миграции. Едва ли не основной причиной, почему люди из других штатов переезжают именно в Техас — отсутствие государственного налога в штате, что значительно упрощает жизнь бизнеса. Местные также делятся, что в Остине, например, дешевле жить.

Остин, штат Техас. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Остин, штат Техас. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Остин, штат Техас. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE 1/3 ​ 3

Город прямо вырастает на глазах, потому что всего за три дня перекрыли несколько новых улиц для достройки, улицы заполнены строителями. За последние два десятилетия известные компании переезжают сюда: Tesla построила крупный завод вблизи Остина, Samsung, Indeed и другие перевели сюда свои офисы или открыли новые отделения, чем повлекли за собой большое развитие сферы IT в регионе. Теперь многие айтишники работают здесь, а местные называют город Остин, который является столицей штата, маленькой кремниевой долиной из-за соседства с большой.

Важный момент: штат Техас имеет едва ли не самую большую границу с Мексикой. Именно проблемы на границе являются Ахиллесовой пятой администрации действующего президента США, и решить которую собирается кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп, что постоянно подчеркивает, проводя свою предвыборную кампанию.

Остин, штат Техас. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Остин, штат Техас. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Остин, штат Техас. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Остин, штат Техас. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE 1/4 ​ 4

"Они хотят закрыть границу и оставить Америку отделенной от мира. Но так нельзя, потому что Америке нужны союзники и другие страны, чтобы развиваться и быть такой Америкой, как она есть", — говорит житель Остина в разговоре с журналисткой.

Климат здесь в последнее время поменялся. Местные говорят, что еще несколько лет назад здесь не было зимы, а сейчас осень пришла по календарю, вечера становятся все холоднее, однако днем ​​нагретый воздух с теплой влагой встречает при выходе из аэропорта. Вечерами в городе много живой музыки и пива, а главная туристическая достопримечательность — смотреть на колонию летучих мышей, эмигрировавшую сюда из Мексики численностью 1,3 миллиона особей. Каждый вечер они вылетают из-под одного из мостов во тьму после захода Солнца, а местные и туристы в это время собираются у воды наблюдать это действо.

Мост в Остине, где живут летучие мыши. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Очередь из желающих посмотреть на летучих мышей во время заката. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Закат в Техасе. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE 1/3 ​ 3

Политика штата

"Люди в самом штате сейчас много мигрируют внутренне: переезжают с севера на юг, что также влияет и на политику штата. Ну, и тенденция такова, что уже несколько выборов подряд демократы проигрывают все с меньшей разницей. Может ли это означать, что Техас становится демократическим?" — задает риторический вопрос во время разговора с журналисткой местная жительница Фелисия.

Техас с 1950-х до сих пор всегда гордо был красным республиканским и консервативным штатом. Однако последнее десятилетие здесь есть изменения: волнообразно демократы проигрывают все с меньшей разницей республиканцам. Многих это беспокоит, и многие, как и Фелисия, рассуждают, какие это будет иметь последствия — положительные или отрицательные. Тем временем опытный политик, бывший губернатор штата Рик Перри уверен — цвет Техаса, как и взгляды людей, там неизменен.

Рик Перри, бывший губернатор Техаса. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

"Тренд приближается, приближается и приближается, но не наступит по двум причинам: первая — важное значение имеет кандидат и тот, кто в бюллетене. Выберите хорошего кандидата и все будет хорошо", — говорит Рик Перри, который вместе с другими политиками собрались в Техасе на фестиваль "Трибуна Фест", чтобы рассуждать о будущем страны и штата в частности, после выборов.

"Другая причина: рост количества людей, выпустившихся из высшей школы, которое по сравнению с 2000 годом выросло с 28% до 86%. Население интеллектуально растет. И пока Техас делает что-то, все остальные штаты наблюдают. Для этого он должен оставаться умеренным", — гордо во время одной из панелей политического фестиваля описывает штат его бывший губернатор Рик Перри.

Кухонный стол — это самый важный стол Америки.

Ежегодно уже 14 лет подряд в столице Остине проходит "Техас Трубуна Фест". Это трехдневное событие, которое собирает в штате многих лидеров мнений, общественных деятелей, политиков и т.д. Они дискутируют и обдумывают неотложные вопросы, сейчас это выборы.

Texas Tribune Festival. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

"Кухонный стол — это самый важный стол Америки. Не корпоративный или чиновничий стол, а кухонный. Там обычные американцы принимают решение об обучении их детей, работе, как они будут со всем справляться, вопросы пенсий, медицинской помощи, лекарств, отпускаемых по рецепту — и все это зависит от того, как люди видят, что государственный служащий удовлетворяет их потребности. И это то, над чем надо работать", — говорит на одной из дискуссионных панелей лидер демократов в Конгрессе, бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Выступление Нэнси Пелоси. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Американские выборы глобально в мире

Глобально американские выборы — это об Америке, и экономика США будет играть ключевую роль в нынешней гонке. Конечно, никто не будет забывать о поддержке Украины и ключевых партнерах, потому что это важно для американцев — то, за что борется и что делает народ Украины, но это не будет проблемой, на которой будут концентрироваться на этих выборах. Об этом, отвечая на вопросы Ульяны Бойчук, говорит Сюзен Пейдж главный редактор издания США USA Today.

Сюзен Пейдж, главный редактор USA Today. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

"Есть огромное уважение у США и американцев за то, что сделал народ Украины. Знаете, это важный вопрос, поскольку он касается США, нашей роли в мире. И я думаю, что Дональд Трамп и Камала Харрис имеют очень разные взгляды на то, какой должна быть Америка в геополитической картине и какие есть способы ее изменить. Это трудно, но приоритетной будет экономика. Хотя сегодняшнее беспокойство относительно будущего демократии, которое оказалось удивительно мощным политическим вопросом, что это то, за что американцы действительно будут голосовать", — добавляет Сюзен Пейдж.

Что касается геополитических раскладов, то конгрессмен республиканец из Техаса Дэн Креншов говорит, что нужно иметь более враждебный взгляд на Китай. Такова, кстати, позиция многих республиканцев, поддерживающих Трампа. Похоже, что они меняют фокус с России на Китай.

"Победы ощущаются в совокупности. Потери ощущаются в очень конкретных областях. И это нужно обязательно учитывать. Я думаю, что либертарианская экономическая политика прекрасно работает внутри страны. Но когда вы имеете дело со странами с совершенно другим законодательством о труде и экологическим законодательством, и такими странами, как Китай, которые очень склонны нарушать нормы торговли, прибегать к мошенничеству и воровству ума, делая все то, что они делают, нужно принимать меры", — говорит Дэн Креншов.

Среди 30 миллионов людей, живущих в Техасе, очень много разных общин: здесь большая испанская община, община мигрантов из Мексики, здесь часто звучит язык, отличающийся и от английского, и от испанского. Люди здесь другие, и создается впечатление не только другого штата, но и другой страны. Именно это многообразие штата и может привести к конфузии в выборе, поэтому стоит сплотиться вокруг того, как помочь людям разобраться и сделать правильный выбор, говорит губернатор Мичигана, демократ Гретхен Витмер.

Выступление губернатора Мичигана Гретхен Витмер. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

"Важно не говорить поверх людей и не обходить происходящие сложные вопросы, а браться за них напрямую. В этом смысл. Надо решительно смотреть проблемам прямо в глаза, браться за них и называть вещи своими именами, предлагая совсем другое видение и решение", — добавляет Витмер.