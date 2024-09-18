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Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

18 вересня 2024 05:31
Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Уляна Бойчук
журналістка, (США)
Чим живе американський штат Техас — спеціальний репортаж
Остін, столиця штату Техас. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE
Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Уляна Бойчук
журналістка, (США)

Тепле повітря восени, всюди жива музика: в аеропорту, на вулиці, в кавʼярнях та барах. Великий памʼятник гітарі на зупинці автобуса як знак, щоб дістатися до центру міста, та пам'ятник ковбою біля мерії міста. Звичайні будні демократичного міста Остін у червоному, консервативному штаті Техас, у південно-центральній Америці минають через роботу та політичні дискусії вдень та музику, пиво та стендап ввечері.

Чим живе Техас, чи бути йому демократичним та як місцеві готуються до виборів за допомогою експертів та політиків, які відвідують регіон із візитом, — читайте у спеціальному репортажі кореспонденти Новини.LIVE у США Уляни Бойчук. 

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Техас — який він?

Техас — другий за чисельність населення та площею штат у Америці. Тут, у південно-центральній частині США, живе майже 30 мільйонів людей, кількість яких постійно зростає через міграцію. Чи не основною причиною, чому люди з інших штатів переїжджають саме у Техас — відсутність державного податку у штаті, що значно спрощує життя бізнесу. Місцеві також діляться, що в Остіні, до прикладу, дешевше жити.

  • Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас - фото 1
    Остін, штат Техас. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE
  • Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас - фото 2
    Остін, штат Техас. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE
  • Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас - фото 3
    Остін, штат Техас. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE
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Місто прямо виростає на очах, бо лише за три дні перекрили кілька нових вулиць для добудови, вулиці заповнені будівельниками. За останні два десятиліття відомі компанії переїжджають сюди: Tesla збудувала великий завод поблизу Остіна, Samsung, Indeed та інші передислокували сюди свої офіси або відкрили нові відділення, чим спричинили великий розвиток сфери ІТ в регіоні. Тепер чимало айтівців працюють тут, а місцеві називають місто Остін, яке є столицею штату, маленькою кремнієвою долиною через сусідство з великою.

Важливий момент: штат Техас має чи не найбільший кордон із Мексикою. Саме проблеми на кордоні є Ахілесовою пʼятою адміністрації чинної президента США, та вирішити яку збирається кандидат у президенти від республіканців Дональд Трамп, про що постійно наголошує, проводячи свою передвиборчу кампанію. 

  • Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас - фото 4
    Остін, штат Техас. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE
  • Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас - фото 5
    Остін, штат Техас. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE
  • Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас - фото 6
    Остін, штат Техас. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE
  • Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас - фото 7
    Остін, штат Техас. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE
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"Вони хочуть закрити кордон, і залишити Америку відокремленою від світу. Але так не можна, бо Америці потрібні союзники та інші країни, щоб розвиватись і бути такою Америкою, як вона є", — каже мешканець Остіну у розмові із журналісткою. 

Клімат тут останнім часом змінився. Місцеві говорять, що ще кілька років тому тут не було зими, а зараз осінь прийшла за календарем, вечори стають дедалі холоднішими, однак вдень нагріте повітря, із трошки теплою вологою зустрічає при виході із аеропорту. Вечорами у місті багато живої музики та пива, а головна туристична атракція — дивитись на колонію кажанів, яка емігрувала сюди із Мексики чисельністю 1,3 мільйона осіб. Щовечора вони вилітають з-під одного із мостів у темряву після заходу Сонця, а місцеві і туристи тим часом збираються біля води спостерігати це дійство.

  • Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас - фото 8
    Міст в Остіні, де живуть кажани. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE
  • Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас - фото 9
    Черга з охочих подивитись на кажанів під час заходу сонця. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE
  • Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас - фото 10
    Захід сонця в Техасі. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE
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Політика штату

"Люди в самому штаті нині багато мігрують внутрішньо: переїжджають з півночі на південь, що також впливає і на політику штату. Ну, і тенденція така, що вже кілька виборів поспіль демократи програють все з меншою різницею. Чи може це означати що Техас стає демократичним?" — ставить риторичне питання під час розмови із журналісткою місцева мешканка Фелісія. 

Техас з 1950-х і досі завжди гордо був червоним республіканським та консервативним штатом. Однак останнє десятиліття тут зміни: хвилеподібно демократи програють все з меншою різницею республіканцям. Багатьох це непокоїть, і багато людей, як і Фелісія, розмірковують, які це матиме наслідки — позитивні чи негативні. Тим часом, досвідчений політик, колишній губернатор штату Рік Перрі впевнений — колір Техасу, як і погляди людей, там незмінний. 

Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас - фото 11
Рік Перрі, колишній губернатор Техасу. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

"Тренд наближається, наближається і наближається, але не настане з двох причин: перша — важливе значення має кандидат і те, хто в бюлетені. Виберіть доброго кандидата і все буде гаразд", — каже Рік Перрі, який разом із іншими політиками зібрались у Техасі на кількаденний фестиваль "Трибуна Фест", щоб розмірковувати про майбутнє країни та штату зокрема, після виборів.

"Інша причина: ріст кількості людей, які випустились із вищої школи, яка порівняно з 2000 роком зросла з 28% до 86%. Населення інтелектуально зростає. І поки Техас робить щось, всі інші штати спостерігають. Для цього він має залишатись поміркованим", — гордо під час однієї із панелей політичного фестивалю описує штат його колишній губернатор Рік Перрі.

Кухонний стіл — це найважливіший стіл Америки

Раз у рік вже 14 років поспіль у столиці Остіні відбувається "Техас Трубуна Фест". Це триденна подія, яка збирає у штаті багато лідерів думок, громадських діячів, політиків тощо. Вони дискутують та обмірковують нагальні питання, нині це вибори.

Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас - фото 12
Texas Tribune Festival. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

"Кухонний стіл — це найважливіший стіл Америки. Не корпоративний чи чиновницький стіл, а кухонний. Там звичайні американці приймають рішення про навчання їхніх дітей, роботу, як вони з усім справлятимуться, питання пенсій, медичної допомоги, ліків, що відпускаються за рецептом — і все це залежить від того, як люди бачать, що державний службовець задовольняє їхні потреби. І це те, над чим треба працювати", — каже на одній із дискусійних панелей лідерка демократів у Конгресі, колишня Спікер Палати Представників Ненсі Пелосі. 

Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас - фото 13
Виступ Ненсі Пелосі. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

Американські вибори глобально у світі

Глобально американські вибори — це про Америку, і економіка США гратиме ключову роль у цьогорічних перегонах. Звісно, ніхто не забуватиме про підтримку України і ключових партнерів, бо це важливо для американців — те, що виборює та робить народ України, але це не буде проблемою, на якій концентруватимуться на цих виборах. Про це, відповідаючи на питання Уляни Бойчук, каже Сюзен Пейдж головна редакторка видання США USA Today.

Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас - фото 14
Сюзен Пейдж, головна редакторка USA Today. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE​

"Є величезна повага у США та американців за те, що зробив народ України. Знаєте, це важливе питання, оскільки воно стосується США, нашої ролі у світі. І я думаю, що Дональд Трамп і Камала Гарріс мають дуже різні погляди на те, якою має бути Америка у геополітичній картині та які є способи її змінити. Це важко, але пріоритетно буде економіка. Хоча сьогоднішнє занепокоєння щодо майбутнього демократії, яке виявилося напрочуд потужним політичним питанням, це те, за що американці справді голосуватимуть", — додає Сюзен Пейдж

Щодо геополітичних розкладів, то конгресмен республіканець із Техасу Ден Креншов каже, що треба мати більш ворожий погляд на Китай. Такою, до речі, є позиція багатьох республіканців, які підтримують Трампа. Виглядає, ніби вони змінюють фокус з Росії на Китай. 

"Перемоги відчуваються в сукупності. Втрати відчуваються в дуже конкретних областях. І це потрібно обовʼязково враховувати. Я думаю, що лібертаріанська економічна політика чудово працює всередині країни. Але, коли ви маєте справу з країнами з абсолютно іншим законодавством про працю та екологічним законодавством, і такими країнами, як Китай, які дуже схильні порушувати норми торгівлі, вдаватись до шахрайства та крадіжки розуму, роблячи все те, що вони роблять, треба вживати заходів", – каже Ден Креншов. 

Серед 30 мільйонів людей, які живуть у Техасі, дуже багато різних громад: тут велика іспанська громада, громада мігрантів із Мексики, тут часто звучить мова, яка відрізняється і від англійської, і від іспанської. Люди тут інші, і складається враження не лише іншого штату, але й ніби іншої країни. Саме це різноманіття штату і може спричинити конфузію у виборі, тому варто згуртуватись довкола того, як допомогти людям розібратись і зробити правильний вибір, каже губернаторка Мічигану, демократка Гретхен Вітмер.

Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас - фото 15
Виступ губернаторки Мічигану Гретхен Вітмер. Фото: Уляна Бойчук/Новини.LIVE

"Важливо не говорити поверх людей і не обходити складні питання, які відбуваються, а братися за них безпосередньо. У цьому сенс. Треба рішуче дивитися проблемам прямо в очі, братися за них і називати речі своїми іменами, пропонуючи зовсім інше бачення та рішення", — додає пані Вітмер.

США вибори Республіканська партія Демократична партія Америка

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