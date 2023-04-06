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Макрон призвал Китай привести россию в сознание: что это значит для Украины

6 апреля 2023 17:40
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Макрон встретился с Си Цзиньпином и обсудили Украину: подробности
Си Цзиньпин выступил за возобновление мирных переговоров между россией и Украиной. Фото: Ng Han Guan/Pool/REUTERS
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Китай в своем китайском стиле намекает Кремлю про необходимость сесть за стол переговоров с Украиной. Но в отличие от Запада, который тоже призывает владимира путина к таким действиям и поддерживает формулу мира президента Владимира Зеленского, у Пекина своя точка зрения. 

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал эксперт-международник, который изучает Китай, Андрей Бузаров.

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Китай заинтересован в прекращении войны в Украине

Напомним, в четверг 6 апреля лидер Китая Си Цзиньпин выступил за возобновление мирных переговоров и призвал начать их как можно скорее. Он сказал об этом во время встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном. Лидер Франции, в свою очередь, призвал Си "привести россию в сознание" помочь возобновить мирные переговоры с Украиной.

Сі Цзіньпін Президент Китаю
Си Цзиньпин. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Подобный месседж прозвучал месяц тому со стороны канцлера Германии Олафа Шольца. Он призвал Китай оказать давление на Москву, чтобы она вывела свои войска из Украины.

"Китай заинтересован в прекращении войны россии по отношению к Украине. Однако маловероятно, что россия прислушивается к его мнению. В то же время Пекин понимает, что сохранения нынешних отношений с россией может повлиять на его отношения с Западом и даже привести к их разрыву. Вот этого Китай точно не хочет допустить", — объясняет Бузаров.

Андрій Бузаров
Андрей Бузаров. Фото: Facebook

Также, по его мнению, официальный Пекин не может и не будет признавать аннексию территорий Украины, потому что уже 70 лет он считает Тайвань своей территорией. Соответственно, если он признает хотя бы один километр Украины оккупированной, то наступит на грабли и создаст прецедент в международном праве.

Запад налаживает контакты с Китаем: причины 

Также, по мнению Бузарова, Запад налаживает контакты с Си Цзиньпинем, поскольку Китай сейчас становится доминирующей политической силой не только евразийского направления, но и всего восточного полушария. В плане геополитики для Китая сейчас идеальное время. Этому поспособствовала ослабленность россии, разногласия в США по внешней политике, а также стойкость Украины в противодействии рф.

"Китай воспользовался ситуацией и улучшил свои партнерские отношения с Западом. В свою очередь, западные политики понимают новую реальность и развивают отношения с Китаем на разных уровнях", — подытожил он. 

Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским?

Как раз во время визита Макрона в Пекин стало известно о якобы готовности Си Цзиньпиня провести телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил источник из делегации президента Франции после его переговоров с главой КНР. По его словам, Си ждет "подходящего момента".

Сі Цзіньпін та Макрон
Фото: Ng Han Guan/Pool/REUTERS

Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что лидер Китая пообещал поговорить с Зеленским, "когда сложатся соответствующие условия". Публично Си подчеркнул, что политика Китая по отношению к Украине заключается в "содействии миру и диалогу".

Перед тем посол Китая в Евросоюзе Фу Цун в интервью газете The New York Times заявил, что Пекин не поддерживает вторжение россии в Украину, не поставляет ей оружие и не признает усилия россии по аннексии территорий, включая Крым и Донбасс. 

А заявление о "безграничной дружбе" между Москвой и Пекином, которое появилось перед вторжением россии в Украину, не более чем риторика.

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