Макрон зустрівся з Сі Цзіньпіном і обговорив Україну: подробиці

Сі Цзіньпін виступив за відновлення мирних переговорів між росією та Україною. Фото: Ng Han Guan/Pool/REUTERS

Китай у своєму китайському стилі натякає Кремлю на необхідність сісти за стіл переговорів з Україною. Але на відміну від Заходу, який теж закликає володимира путіна до таких дій і підтримує формулу миру президента Володимира Зеленського, Пекін має свою точку зору.

Про це у коментарі Новини.LIVE сказав експерт-міжнародник, який вивчає Китай Андрій Бузаров.

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Китай зацікавлений у припиненні війни в Україні

Нагадаємо, у четвер 6 квітня лідер Китаю Сі Цзіньпін виступив за поновлення мирних переговорів і закликав розпочати їх якнайшвидше. Він сказав про це під час зустрічі із президентом Франції Емануелем Макроном. Лідер Франції у свою чергу закликав Сі "привести росію до тями" і допомогти відновити мирні переговори з Україною.

Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Подібний меседж пролунав місяць тому з боку канцлера Німеччини Олафа Шольца. Він закликав Китай чинити тиск на Москву, щоб тавивела свої війська з України.

"Китай зацікавлений у припиненні війни росії щодо України. Однак малоймовірно, що та прислухається до його думки. В той же час Пекін розуміє, що збереження нинішніх відносин з росією може вплинути на його відносини із Заходом і навіть призвести до їх розриву. Ось цього Китай точно не хоче допустити", – пояснює Бузаров.

Андрій Бузаров. Фото: Facebook

Також на його думку, офіційний Пекін не може і не визнаватиме анексію територій України, бо вже 70 років вважає Тайвань своєю територією. Відповідно, якщо він визнає хоча б один кілометр України окупованою, стане на граблі та створить прецедент у міжнародному праві.

Захід налагоджує контакти з Китаєм: причини

Також на думку Бузарова, Захід налагоджує контакти з Сі Цзіньпінем, оскільки Китай зараз стає домінуючою політичною силою не лише євразійського спрямування, а й усієї східної півкулі. У плані геополітики для Китаю зараз є ідеальний час. Цьому сприяла ослабленість росії, розбіжності у США щодо зовнішньої політики, а також стійкість України у протидії росії.

"Китай скористався ситуацією і покращив свої партнерські відносини із Заходом. У свою чергу, західні політики розуміють нову реальність і розвивають відносини з Китаєм на різних рівнях", — підсумував він.

Сі Цзіньпін готовий поговорити із Зеленським?

Якраз під час візиту Макрона до Пекіна стало відомо про нібито готовність Сі Цзіньпіня провести телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Про це повідомило джерело з делегації президента Франції після його переговорів із главою КНР. За його словами, Сі чекає "відповідного моменту".

Фото: Ng Han Guan/Pool/REUTERS

Пізніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн уточнила, що лідер Китаю пообіцяв поговорити із Зеленським, "коли складуться відповідні умови". Публічно Сі підкреслив, що політика Китаю стосовно України полягає у "сприянні миру та діалогу".

Перед тим посол Китаю в Євросоюзі Фу Цун в інтерв'ю газеті The New York Times заявив, що Пекін не підтримує вторгнення росії в Україну, не постачає їй зброю і не визнає зусиль росії щодо анексії територій, включаючи Крим та Донбас.

А заява про "безмежну дружбу" між Москвою та Пекіна, яка прозвучала перед вторгненням росії в Україну, не більш як риторика.