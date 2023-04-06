Макрон зустрівся з Сі Цзіньпіном і обговорив Україну: подробиці

Макрон закликав Китай привести росію до тями: що це означає для України
Китай у своєму китайському стилі натякає Кремлю на необхідність сісти за стіл переговорів з Україною. Але на відміну від Заходу, який теж закликає володимира путіна до таких дій і підтримує формулу миру президента Володимира Зеленського, Пекін має свою точку зору.
Про це у коментарі Новини.LIVE сказав експерт-міжнародник, який вивчає Китай Андрій Бузаров.
Китай зацікавлений у припиненні війни в Україні
Нагадаємо, у четвер 6 квітня лідер Китаю Сі Цзіньпін виступив за поновлення мирних переговорів і закликав розпочати їх якнайшвидше. Він сказав про це під час зустрічі із президентом Франції Емануелем Макроном. Лідер Франції у свою чергу закликав Сі "привести росію до тями" і допомогти відновити мирні переговори з Україною.
Подібний меседж пролунав місяць тому з боку канцлера Німеччини Олафа Шольца. Він закликав Китай чинити тиск на Москву, щоб тавивела свої війська з України.
"Китай зацікавлений у припиненні війни росії щодо України. Однак малоймовірно, що та прислухається до його думки. В той же час Пекін розуміє, що збереження нинішніх відносин з росією може вплинути на його відносини із Заходом і навіть призвести до їх розриву. Ось цього Китай точно не хоче допустити", – пояснює Бузаров.
Також на його думку, офіційний Пекін не може і не визнаватиме анексію територій України, бо вже 70 років вважає Тайвань своєю територією. Відповідно, якщо він визнає хоча б один кілометр України окупованою, стане на граблі та створить прецедент у міжнародному праві.
Захід налагоджує контакти з Китаєм: причини
Також на думку Бузарова, Захід налагоджує контакти з Сі Цзіньпінем, оскільки Китай зараз стає домінуючою політичною силою не лише євразійського спрямування, а й усієї східної півкулі. У плані геополітики для Китаю зараз є ідеальний час. Цьому сприяла ослабленість росії, розбіжності у США щодо зовнішньої політики, а також стійкість України у протидії росії.
"Китай скористався ситуацією і покращив свої партнерські відносини із Заходом. У свою чергу, західні політики розуміють нову реальність і розвивають відносини з Китаєм на різних рівнях", — підсумував він.
Сі Цзіньпін готовий поговорити із Зеленським?
Якраз під час візиту Макрона до Пекіна стало відомо про нібито готовність Сі Цзіньпіня провести телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Про це повідомило джерело з делегації президента Франції після його переговорів із главою КНР. За його словами, Сі чекає "відповідного моменту".
Пізніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн уточнила, що лідер Китаю пообіцяв поговорити із Зеленським, "коли складуться відповідні умови". Публічно Сі підкреслив, що політика Китаю стосовно України полягає у "сприянні миру та діалогу".
Перед тим посол Китаю в Євросоюзі Фу Цун в інтерв'ю газеті The New York Times заявив, що Пекін не підтримує вторгнення росії в Україну, не постачає їй зброю і не визнає зусиль росії щодо анексії територій, включаючи Крим та Донбас.
А заява про "безмежну дружбу" між Москвою та Пекіна, яка прозвучала перед вторгненням росії в Україну, не більш як риторика.