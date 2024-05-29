Еммануель Макрон выступил за разрешение Украине бить по военным объектам в России

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал идею разрешить Украине бить западным оружием по военным объектам на территории России. Также он не считает, что предоставление дальнобойного оружия Украине обострит конфликт.

Об этом Эмманюэль Макрон заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом во вторник, 28 мая.

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EN DIRECT | Conférence de presse du Président @ Emmanuel Macron et du Chancelier allemand Olaf Scholz depuis le Château de Meseberg. https://t.co/YJo4d4duar — Élysée (@Elysee) May 28, 2024

Макрон призывает разрешить Украине бить по военным объектам РФ

"Мы считаем, что мы должны позволить им нейтрализовать военные объекты, откуда нападают на Украину, но мы не можем допустить, чтобы это задело другие гражданские объекты или другие военные цели", — отметил Макрон.

Он заявил, что не позволять Украине наносить удары по военным объектам на территории России, из которых обстреливают Украину, значит сказать украинцам: "Мы даем вам оружие, но вы не можете защищать себя".

"Когда в России определены места, с которых нападают на Украину, я думаю, мы можем это допустить, если хотим достичь нашей цели", — подчеркнул французский президент.

Он не считает, что таким образом обострится конфликт, объясняя это тем, что Украина смогла бы лучше защититься.

Кто еще разделяет мнение Макрона

Напомним, что в Парламентской ассамблее НАТО призывают разрешить Украине бить по территории РФ западным оружием. Ранее с таким призывом к странам Альянса обратился генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Такого же мнения и Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, считающий, что правила ведения войны допускают удары за пределами украинской территории.

Добавим, что Швеция уже разрешила Украине использовать поставленное ими оружие для уничтожения целей на территории Российской Федерации. А вот в Германии против такой идеи.