Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Макрон закликав дозволити Україні обстрілювати військові об'єкти у РФ arrow

Макрон закликав дозволити Україні обстрілювати військові об'єкти у РФ

29 травня 2024 04:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Емманюель Макрон виступив за дозвіл Україні бити по військових об'єктах у Росії
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент Франції Емманюель Макрон підтримав ідею дозволити Україні бити західною зброєю по військових об'єктах на території Росії. Також він не вважає, що надання далекобійної зброї Україні загострить конфлікт.

Про це Емманюель Макрон заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у вівторок, 28 травня.

Читайте також:

Макрон закликає дозволити Україні бити по військових об'єктах РФ

"Ми вважаємо, що ми повинні дозволити їм нейтралізувати військові об'єкти, звідки нападають на Україну, але ми не можемо допустити, щоб це зачепило інші цивільні об'єкти або інші військові цілі", — зазначив Макрон.

Він заявив, що не дозволяти Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії, з яких обстрілюють Україну, означає сказати українцям: "Ми даємо вам зброю, але ви не можете захищати себе".

"Коли у Росії визначено місця, з яких нападають на Україну, я думаю, ми можемо це допустити, якщо хочемо досягти нашої мети", — наголосив французький президент.

Він не вважає, що таким чином загостриться конфлікт, пояснюючи це тим, що так Україна змогла б краще захиститися. 

Хто ще поділяє думку Макрона

Нагадаємо, що в Парламентській асамблеї НАТО закликають дозволити Україні бити по території РФ західною зброєю. Раніше з таким закликом до країн Альянсу звернувся генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Такої ж думки і Верховний представник ЄС Жозеп Боррель, який вважає, що правила ведення війни допускають удари за межами української території.

Додамо, що Швеція вже дозволила Україні використовувати поставлену нею зброю для знищення цілей на території Російської Федерації. А от у Німеччині проти такої ідеї.

Франція
Емманюель Макрон
Україна
військові склади
війна в Україні
Росія
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби