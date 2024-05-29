Емманюель Макрон виступив за дозвіл Україні бити по військових об'єктах у Росії

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент Франції Емманюель Макрон підтримав ідею дозволити Україні бити західною зброєю по військових об'єктах на території Росії. Також він не вважає, що надання далекобійної зброї Україні загострить конфлікт.

Про це Емманюель Макрон заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у вівторок, 28 травня.

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EN DIRECT | Conférence de presse du Président @EmmanuelMacron et du Chancelier allemand Olaf Scholz depuis le Château de Meseberg. https://t.co/YJo4d4duar — Élysée (@Elysee) May 28, 2024

Макрон закликає дозволити Україні бити по військових об'єктах РФ

"Ми вважаємо, що ми повинні дозволити їм нейтралізувати військові об'єкти, звідки нападають на Україну, але ми не можемо допустити, щоб це зачепило інші цивільні об'єкти або інші військові цілі", — зазначив Макрон.

Він заявив, що не дозволяти Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії, з яких обстрілюють Україну, означає сказати українцям: "Ми даємо вам зброю, але ви не можете захищати себе".

"Коли у Росії визначено місця, з яких нападають на Україну, я думаю, ми можемо це допустити, якщо хочемо досягти нашої мети", — наголосив французький президент.

Він не вважає, що таким чином загостриться конфлікт, пояснюючи це тим, що так Україна змогла б краще захиститися.

Хто ще поділяє думку Макрона

Нагадаємо, що в Парламентській асамблеї НАТО закликають дозволити Україні бити по території РФ західною зброєю. Раніше з таким закликом до країн Альянсу звернувся генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Такої ж думки і Верховний представник ЄС Жозеп Боррель, який вважає, що правила ведення війни допускають удари за межами української території.

Додамо, що Швеція вже дозволила Україні використовувати поставлену нею зброю для знищення цілей на території Російської Федерації. А от у Німеччині проти такої ідеї.