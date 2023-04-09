Макрон заявил, что Европа стала более зависимой от США в сфере вооружений и энергоносителей

Эммануэль Макрон. Фото: google.com

Европа в последнее время стала более зависимой от США. Особенно в сфере вооружений и энергоносителей. В настоящее время Европа планирует сосредоточиться на развитии европейской оборонной промышленности.

Об этом заявил на интервью Эммануэль Макрон.

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Развитие европейской оборонной промышленности

"Европа должна уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов и избежать втягивания в конфронтацию между Китаем и США относительно Тайваня", — заявил Макрон.

Макрон подчеркнул свою любимую теорию "стратегической автономии" для Европы, вероятно, во главе с Францией, чтобы стать "третьей сверхдержавой".

Он добавил, что "большой риск", с которым сталкивается Европа, заключается в том, что она "попадает в кризисы, которые не являются нашими, что мешает ей развивать свою стратегическую автономию".

Си Цзиньпин и Коммунистическая партия Китая с энтузиазмом поддержали концепцию стратегической автономии Макрона и китайские чиновники постоянно ссылаются на нее в отношениях с европейскими странами. Партийные лидеры и теоретики в Пекине убеждены, что Запад приходит в упадок, а Китай поднимается, и что ослабление трансатлантических отношений поможет ускорить эту тенденцию.

"Парадокс заключается в том, что охваченные паникой, мы считаем себя просто последователями Америки. Вопрос, на который европейцы должны ответить — в наших ли интересах ускорять кризис на Тайване? Нет. Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны стать последователями в этом вопросе и брать пример с американской повестки дня. Но если напряженность между двумя сверхдержавами обострится, то у нас не будет ни времени, ни ресурсов для финансирования нашей стратегической автономии, и мы станем вассалами", — сказал Макрон.

Макрон утверждает, что Европа увеличила свою зависимость от США в сфере вооружений и энергоносителей, и теперь должна сосредоточиться на развитии европейской оборонной промышленности.

Он также предложил Европе снизить свою зависимость от "экстерриториальности американского доллара".

Напомним, что Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сейчас в контексте конфликта между россией и Украиной "погода военная", и переговоры не могут быть успешными в данной ситуации.