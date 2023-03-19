Макрон резко потерял рейтинг за последние четыре года: результаты опроса

Президент Франции Эммануэль Макрон

Популярность французского президента Эммануэля Макрона упала до исторически низкого уровня на фоне растущей оппозиции к его попыткам повысить пенсионный возраст.

По результатам опроса, проведенного компанией Ifop для издания Le Journal du Dimanche, только 28% опрошенных довольны работой Макрона, что на 4 пункта меньше, чем месяц назад.

Рейтинг Макрона

Рейтинг премьер-министра Элизабет Борн остался на уровне 29%.

Также отмечается, что популярность Макрона с декабря прошлого года упала на 8 пунктов. Компания Ifop опросила 1928 человек онлайн и по телефону с 9 по 16 марта, в день, когда правительство протолкнуло предложение о повышении пенсионного возраста в парламенте после того, как стало понятно, что правительство не может заручиться достаточной поддержкой законодателей.

В понедельник премьер-министр Элизабет Борн ожидает голосования по вотуму недоверия в парламенте. Если голосование будет успешным, пенсионный закон будет отменен, и премьер будет вынуждена уйти в отставку.

Ситуация во Франции продолжает оставаться напряженной из-за массовых протестов против планов Макрона по реформе пенсионной системы, которые начались в конце прошлого года. Протесты "желтых жилетов" в начале 2019 года также способствовали снижению популярности Макрона. Однако, несмотря на это, он продолжает сохранять свою позицию и отстаивать свои планы по реформе пенсионной системы.

Напомним, что министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что страна продолжит реформирование пенсионной системы, несмотря на уличные протесты и запланированный на 20 марта вотум недоверия. Люди устроили митинг против плана президента Франции Эммануэля Макрона, желающего повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет.