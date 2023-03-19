Макрон різко втратив рейтинг за останні чотири роки: результати опитування

Президент Франції Еммануель Макрон

Популярність французького президента Еммануеля Макрона впала до історично низького рівня на тлі опозиції, що росте, до його спроб підвищити пенсійний вік.

За результатами опитування, проведеного компанією Ifop для видання Le Journal du Dimanche, лише 28% опитаних задоволені роботою Макрона, що на 4 пункти менше, ніж місяць тому.

Рейтинг Макрону

Рейтинг прем'єр-міністра Елізабет Борн залишився на рівні 29%.

Також наголошується, що популярність Макрона із грудня минулого року впала на 8 пунктів. Компанія Ifop опитала 1928 людей онлайн і телефоном з 9 по 16 березня, в день, коли уряд проштовхнув пропозицію про підвищення пенсійного віку в парламенті після того, як стало зрозуміло, що уряд не може заручитися достатньою підтримкою законодавців.

У понеділок прем'єр-міністр Елізабет Борн очікує на голосування щодо вотуму недовіри в парламенті. Якщо голосування буде успішним, пенсійний закон буде скасовано і прем'єр буде змушена піти у відставку.

Ситуація у Франції продовжує залишатися напруженою через масові протести проти планів Макрона щодо реформи пенсійної системи, які розпочалися наприкінці минулого року. Протести "жовтих жилетів" на початку 2019 року також сприяли зниженню популярності Макрона. Однак, попри це, він продовжує зберігати свою позицію та відстоювати свої плани щодо реформи пенсійної системи.

Нагадаємо, що міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що країна продовжить реформування пенсійної системи, попри вуличні протести та запланований на 20 березня вотум недовіри. Люди влаштували мітинг проти плану президента Франції Еммануеля Макрона, який бажає підвищити пенсійний вік з 62 до 64 років.