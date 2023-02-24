Аргументують Другою світовою — Макрон і Шольц схиляють Зеленського до переговорів з рф

Макрон і Шольц знову намагалися схилити Зеленського до переговорів з рф: для чого це їм
Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц просили Володимира Зеленського розпочати мирні переговори з росією.
Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на "обізнані" джерела.
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Для чого Макрон та Шольц схиляють Зеленського до переговорів з рф
За даними журналістів, пропозиція прозвучала під час зустрічі трьох лідерів в Парижі, що відбулася 9 лютого.
Як аргумент, Макрон нібито навів приклад із Другої світової війни, коли навіть такі вороги як Німеччина та Франція у результаті домовилися про мир.
Зазначається, що у разі укладання мирного договору лідери Німеччини, Франції, а також Великобританії будуть готові розглянути можливість підписання певного "оборонного пакту" між Україною та країнами НАТО.
Нагадаємо, 24 лютого Володимир Зеленський розповів, що Україна декілька разів планувала розмову з путіним напередодні вторгнення, але він був неготовий.
Фото: ОП