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Макрон і Шольц знову намагалися схилити Зеленського до переговорів з рф: для чого це їм

24 лютого 2023 23:21
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Аргументують Другою світовою — Макрон і Шольц схиляють Зеленського до переговорів з рф
Володимир Зеленський, Еммануель Макрон та Олаф Шольц
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц просили Володимира Зеленського розпочати мирні переговори з росією.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на "обізнані" джерела.

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За даними журналістів, пропозиція прозвучала під час зустрічі трьох лідерів в Парижі, що відбулася 9 лютого.

Як аргумент, Макрон нібито навів приклад із Другої світової війни, коли навіть такі вороги як Німеччина та Франція у результаті домовилися про мир.

Зазначається, що у разі укладання мирного договору лідери Німеччини, Франції, а також Великобританії будуть готові розглянути можливість підписання певного "оборонного пакту" між Україною та країнами НАТО.

Нагадаємо, 24 лютого Володимир Зеленський розповів, що Україна декілька разів планувала розмову з путіним напередодні вторгнення, але він був неготовий.

Фото: ОП

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