"У нас есть договоренности" — Клименко встретился с госсекретарем Норвегии

Глава МВД Украины Игорь Клименко и госсекретарь Минюста Норвегии Эвен Эриксон. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 29 октября, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко встретился в Вильнюсе с государственным секретарем Министерства юстиции и общественной безопасности Норвегии Эвеном Эриксоном. Министры обсудили украинский опыт ужесточения контроля на государственных рубежах.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

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О чем говорили на встрече

"Норвегия четко понимает наши потребности и готова помогать на стратегических направлениях. Тем более что сама испытывает угрозы со стороны РФ. Это и работа вражеских шпионов, и размещенные российские войска на общей границе в Арктике", — написал Клименко.

По его словам, в первую очередь министры обсудили украинский опыт усиления контроля на государственных рубежах. Для лучшей координации инициировали отдельную встречу руководства пограничников Норвегии с председателем Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнеко.

"Устойчивость украинской энергетической инфраструктуры, безопасность государства в осенне-зимний период, гуманитарное разминирование тоже были в фокусе нашего внимания. Есть договоренности, которые усилят наши способности", — рассказал глава МВД.

Кроме того, отдельно проговорили о возможности лечения и реабилитации украинских бойцов.

"Господин Эриксон заверил, что норвежские госпитали открыты для помощи украинских воинов. А наши госпитали могут рассчитывать на новое современное оснащение от коллег из Норвегии", — добавил Клименко.

Напомним, что глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что следователями зафиксировано более 98 тыс. военных преступлений в Украине. Об этом он сказал в ходе консультационной встречи глав МВД стран Балтии, Польши, Венгрии, Финляндии и Норвегии в Вильнюсе.