"Маємо домовленості" — Клименко зустрівся з держсекретарем Норвегії
Сьогодні, 29 жовтня, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зустрівся у Вільнюсі з державним секретарем Міністерства юстиції та громадської безпеки Норвегії Евеном Еріксоном. Міністри обговорили український досвід посилення контролю на державних рубежах.
Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.
Про що говорили на зустрічі
"Норвегія чітко розуміє наші потреби та готова допомагати на стратегічних напрямках. Тим паче, що сама відчуває загрози з боку РФ. Це і робота ворожих шпигунів, і розміщені російські війська на спільному кордоні в Арктиці", — написав Клименко.
За його словами, першочергово міністри обговорили український досвід посилення контролю на державних рубежах. А для кращої координації ініціювали окрему зустріч керівництва прикордонників Норвегії з очільником Державної прикордонної служби України Сергієм Дейнеком.
"Стійкість української енергетичної інфраструктури, безпека держави в осінньо-зимовий період, гуманітарне розмінування теж були в фокусі нашої уваги. Маємо домовленості, які посилять наші спроможності", — розповів голова МВС.
Крім того, окремо проговорили про можливості лікуванні та реабілітації українських бійців.
"Пан Еріксон запевнив, що норвезькі госпіталі відкриті для допомоги українських воїнів. А наші шпиталі можуть розраховувати на нове сучасне оснащення від колег з Норвегії", — додав Клименко.
Нагадаємо, що голова МВС України Ігор Клименко заявив, що слідчими зафіксовано понад 98 тис. воєнних злочинів в Україні. Про це він сказав під час консультаційної зустрічі глав МВС країн Балтії, Польщі, Угорщини, Фінляндії та Норвегії у Вільнюсі.
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