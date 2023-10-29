"Маємо домовленості" — Клименко зустрівся з держсекретарем Норвегії

Голова МВС України Ігор Клименко та держсекретар Мін'юсту Норвегії Евен Еріксон. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 29 жовтня, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зустрівся у Вільнюсі з державним секретарем Міністерства юстиції та громадської безпеки Норвегії Евеном Еріксоном. Міністри обговорили український досвід посилення контролю на державних рубежах.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

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Про що говорили на зустрічі

"Норвегія чітко розуміє наші потреби та готова допомагати на стратегічних напрямках. Тим паче, що сама відчуває загрози з боку РФ. Це і робота ворожих шпигунів, і розміщені російські війська на спільному кордоні в Арктиці", — написав Клименко.

За його словами, першочергово міністри обговорили український досвід посилення контролю на державних рубежах. А для кращої координації ініціювали окрему зустріч керівництва прикордонників Норвегії з очільником Державної прикордонної служби України Сергієм Дейнеком.

"Стійкість української енергетичної інфраструктури, безпека держави в осінньо-зимовий період, гуманітарне розмінування теж були в фокусі нашої уваги. Маємо домовленості, які посилять наші спроможності", — розповів голова МВС.

Крім того, окремо проговорили про можливості лікуванні та реабілітації українських бійців.

"Пан Еріксон запевнив, що норвезькі госпіталі відкриті для допомоги українських воїнів. А наші шпиталі можуть розраховувати на нове сучасне оснащення від колег з Норвегії", — додав Клименко.

Нагадаємо, що голова МВС України Ігор Клименко заявив, що слідчими зафіксовано понад 98 тис. воєнних злочинів в Україні. Про це він сказав під час консультаційної зустрічі глав МВС країн Балтії, Польщі, Угорщини, Фінляндії та Норвегії у Вільнюсі.