Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с путиным

Лукашенко прилетел в Москву: о чем будут говорить два диктатора
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в москву. Там у него запланирована встреча с главой российской федерации владимиром путиным.
Об этом сообщило белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА .
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Лукашенко в москве
В российскую столицу прибыл самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Целью визита являются переговоры с кремлевским диктатором владимиром путиным.
Что будут обсуждать лидеры стран-агрессоров
Лукашенко отметил, что на этой встрече будет обсужден ряд актуальных вопросов сегодняшнего дня.
"Обсудим вопросы и экономического, и военного, и политического характера, которые будут обсуждаться на Высшем государственном совете", — подчеркнул белорусский диктатор.
Среди других вопросов, отметил Лукашенко, возможно обсуждение ситуации с пребыванием российских войск на территории Беларуси.
Напомним, вчера, 16 февраля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил в Минск президента США Джо Байдена для встречи с владимиром путиным, чтобы "остановить войну" против Украины.
Фото: БЕЛТА