Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с путиным

Путин и Лукашенко будут обсуждать импортозамещение и заседание Высшего госсовета Союзного государства

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в москву. Там у него запланирована встреча с главой российской федерации владимиром путиным.

Об этом сообщило белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА .

Лукашенко в москве

В российскую столицу прибыл самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Целью визита являются переговоры с кремлевским диктатором владимиром путиным.

Что будут обсуждать лидеры стран-агрессоров

Лукашенко отметил, что на этой встрече будет обсужден ряд актуальных вопросов сегодняшнего дня.

"Обсудим вопросы и экономического, и военного, и политического характера, которые будут обсуждаться на Высшем государственном совете", — подчеркнул белорусский диктатор.

Среди других вопросов, отметил Лукашенко, возможно обсуждение ситуации с пребыванием российских войск на территории Беларуси.

Напомним, вчера, 16 февраля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил в Минск президента США Джо Байдена для встречи с владимиром путиным, чтобы "остановить войну" против Украины.

Фото: БЕЛТА