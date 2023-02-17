Лукашенко прилетів до москви на переговори з путіним

Путін і Лукашенко обговорюватимуть імпортозаміщення і засіданню Вищої держради Союзної держави

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прилетів до москви. Там у нього запланована зустріч із очільником російської федерації володимиром путіним.

Про це повідомило білоруське державне інформаційне агентство БЕЛТА.

Лукашенко у москві

До російської столиці прибув самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко.

Метою візиту є переговори із кремлівським диктатором володимиром путіним.

Що обговорюватимуть лідери країн-агресорів

Лукашенко зазначив, що на цій зустрічі буде обговорена низка актуальних питань сьогодення.

"Обговоримо питання і економічного, і військового, і політичного характеру, які обговорюватимуться на Вищій державній раді", — наголосив білоруський диктатор.

Серед інших питань, зазначив Лукашенко, можливе і обговорення ситуації із перебуванням російських військ на території Білорусі.

Нагадаємо, учора, 16 лютого, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив до Мінська президента США Джо Байдена для зустрічі з Володимиром Путіним, щоб "зупинити війну" проти України.

Фото: БЕЛТА