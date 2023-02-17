Лукашенко прилетів до москви на переговори з путіним

Лукашенко прилетів до Москви: про що говоритимуть два диктатори
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прилетів до москви. Там у нього запланована зустріч із очільником російської федерації володимиром путіним.
Про це повідомило білоруське державне інформаційне агентство БЕЛТА.
-
Банкова не підтримує ідею "гібридного трибуналу": Єрмак пояснив, чому
-
Розкрито нову тактику російських ракетних атак
-
На Одещині СБУ повідомила про підозру трьом прихильницям "руського мира"
-
Українці продовжують подавати заявки на компенсацію за знищене житло: дані Кабміну
-
У Харкові міськрада закликає людей долучитися до обговорення перейменування вулиць
-
Магнітна буря на Землі: експерти розповіли, як захиститись від негативних наслідків
-
Принца Гаррі та Меган Маркл висміяли у серіалі "Південний парк"
-
Андрія Павелка усунено з посади президента УАФ за рішенням суду
-
Шмигаль озвучив, на скільки проіндексують пенсії українцям у 2023-му
-
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте
Лукашенко у москві
До російської столиці прибув самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко.
Метою візиту є переговори із кремлівським диктатором володимиром путіним.
Що обговорюватимуть лідери країн-агресорів
Лукашенко зазначив, що на цій зустрічі буде обговорена низка актуальних питань сьогодення.
"Обговоримо питання і економічного, і військового, і політичного характеру, які обговорюватимуться на Вищій державній раді", — наголосив білоруський диктатор.
Серед інших питань, зазначив Лукашенко, можливе і обговорення ситуації із перебуванням російських військ на території Білорусі.
Нагадаємо, учора, 16 лютого, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив до Мінська президента США Джо Байдена для зустрічі з Володимиром Путіним, щоб "зупинити війну" проти України.
Фото: БЕЛТА