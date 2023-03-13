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Лукашенко прибыл в Иран и заявил о взаимной выгоде сотрудничества

13 марта 2023 11:56
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Президент Беларуси Александр Лукашенко в Иране
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что Беларусь и Иран могут объединить свои усилия и стать взаимовыгодными партнерами. Он выразил уважение к иранскому народу за его способность противостоять внешнему давлению и развивать современные технологии и ядерную энергетику.

Об этом пишет Белта.

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В своей речи Лукашенко подчеркнул, что предки иранцев знали о логистике, экспорте и транзите гораздо больше, чем те, кто пытается насаждать так называемые демократические ценности и наложил на Иран санкции. Он подчеркнул, что каждый народ имеет свои ценности, вытекающие из культуры, образа жизни, воспитания и религии, и что эти ценности должны учитываться для мирного сосуществования. Лукашенко также отметил, что там, где забывают об этих ценностях, начинаются войны.

Визит Лукашенко в Иран стал уже третьим за последние годы. Он отметил, что каждый раз с большим уважением наблюдает за упорством иранского народа в противостоянии внешнему давлению и попыткам наложить чужую волю. 

В результате переговоров с Президентом Ирана Эбрахимом Раиси они согласились, что Беларусь и Иран могут быть полезны друг другу, если объединят свои усилия.

Таким образом, Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Иран имеют общие интересы и могут дополнить друг друга в различных областях, таких как торговля, экономика, наука и технологии. Это может стать новым этапом в развитии отношений между двумя странами, что позволит им укрепить свою позицию в мировой политике и экономике.

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Иран. У политика запланирован ряд встреч, в том числе с президентом страны Эбрахимом Раиси.

Предполагается, что главной темой переговоров Александра Лукашенко в Тегеране станет "развитие взаимодействия во всем спектре двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество".

Известно, что стороны намерены обсудить реализацию проектов и подписать ряд договоров.

Также Лукашенко проведет встречи с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, председателем Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

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