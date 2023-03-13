Лукашенко прибыл в Иран и заявил о взаимной выгоде сотрудничества
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что Беларусь и Иран могут объединить свои усилия и стать взаимовыгодными партнерами. Он выразил уважение к иранскому народу за его способность противостоять внешнему давлению и развивать современные технологии и ядерную энергетику.
Об этом пишет Белта.
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Речь Лукашенко в Иране
В своей речи Лукашенко подчеркнул, что предки иранцев знали о логистике, экспорте и транзите гораздо больше, чем те, кто пытается насаждать так называемые демократические ценности и наложил на Иран санкции. Он подчеркнул, что каждый народ имеет свои ценности, вытекающие из культуры, образа жизни, воспитания и религии, и что эти ценности должны учитываться для мирного сосуществования. Лукашенко также отметил, что там, где забывают об этих ценностях, начинаются войны.
Визит Лукашенко в Иран стал уже третьим за последние годы. Он отметил, что каждый раз с большим уважением наблюдает за упорством иранского народа в противостоянии внешнему давлению и попыткам наложить чужую волю.
В результате переговоров с Президентом Ирана Эбрахимом Раиси они согласились, что Беларусь и Иран могут быть полезны друг другу, если объединят свои усилия.
Таким образом, Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Иран имеют общие интересы и могут дополнить друг друга в различных областях, таких как торговля, экономика, наука и технологии. Это может стать новым этапом в развитии отношений между двумя странами, что позволит им укрепить свою позицию в мировой политике и экономике.
Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Иран. У политика запланирован ряд встреч, в том числе с президентом страны Эбрахимом Раиси.
Предполагается, что главной темой переговоров Александра Лукашенко в Тегеране станет "развитие взаимодействия во всем спектре двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество".
Известно, что стороны намерены обсудить реализацию проектов и подписать ряд договоров.
Также Лукашенко проведет встречи с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, председателем Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана Али Хаменеи.