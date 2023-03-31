Лукашенко пожаловался белорусам, что на их страну якобы готовятся напасть члены НАТО
Де-факто президент беларуси александр лукашенко заявил, что Польша готовит нападение на беларусь. Для этого нападения поляки якобы готовят белорусских эмигрантов, сейчас воюющих в Украине.
Об этом александр лукашенко заявил во время своего обращения к белорусскому народу и членам парламента.
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Лукашенко пугает белорусов вторжением
В своем выступлении самопровозглашенный белорусский диктатор заявил, что на беларусь готовится нападение.
"Поверьте на слово, я вас никогда не обманывал", — заверил лукашенко, подчеркнув, что целью этого нападения является уничтожение Беларуси.
Кто хочет напасть на беларусь
Александр лукашенко заявил, что планы вторжения на белорусскую территорию готовит соседняя Польша.
При этом, заверил белорусский диктатор, к этому нападению поляки готовят белорусских эмигрантов.
"Первый опыт они сегодня приобретают в Украине. Правда, больше, чем пушечное мясо", — отметил де-факто президент беларуси.
Напомним, самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко рассказал, для чего нужно российское ядерное оружие на территории его страны. По его словам, в беларуси готовится "государственный переворот". Лукашенко заявил, что страну хотят "втянуть в войну".
Фото: ЭКСПОРТ