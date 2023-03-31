​​​​​​​лукашенко поскаржився білорусам, що на їхню країну нібито готуються напасти члени НАТО

Білоруський диктатор виступає перед членами парламенту

Де-факто президент білорусі олександр лукашенко заявив, що Польща готує напад на білорусь. Для цього нападу поляки нібито готують білоруських емігрантів, які зараз воюють в Україні.

Про це олександр лукашенко заявив під час свого звернення до білоруського народу і членів парламенту.

лукашенко лякає білорусів вторгненням

У своєму виступі самопроголошений білоруський диктатор заявив, що на білорусь готується напад.

"Повірте на слово, я вас ніколи не обманював", — запевнив лукашенко, наголосивши, що метою цього нападу є знищення білорусі.

Хто хоче напасти на білорусь

Олександр лукашенко заявив, що плани вторгнення на білоруську територію готує сусідня Польща.

При цьому, запевнив білоруський диктатор, до цього нападу поляки нібито готують білоруських емігрантів.

"Перший досвід вони сьогодні набувають в Україні. Щоправда, більше як гарматне м'ясо", — зазначив де-факто президент білорусі.

Нагадаємо, самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко розповів, для чого потрібна російська ядерна зброя на території його країни. За його словами, в білорусі готується "державний переворот". Лукашенко заявив, що країну хочуть "втягнути у війну".

Фото: БЕЛТА