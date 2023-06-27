Лукашенко похвастался, как помирил Пригожина с Путиным

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: росСМИ

Александр Лукашенко признал, что Владимир Путин упустил ситуацию с бунтом Евгения Пригожина. Потому ни себя, ни Путина он героями не считает.

Об этом сообщил провластный Telegram-канал "Пул Первого", подробно освещающий всю деятельность белорусского диктатора.

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Героев не было

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему было очень больно следить за происходящим вокруг бунта Евгения Пригожина.

Он также подчеркнул, что, хоть и помирил президента РФ Владимира Путина с владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, но не считает себя героем.

"Ни в коем случае не надо делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось", — подчеркнул белорусский диктатор.

Во всем виноват Запад

Лукашенко прогнозируемо обвинил в бунте Пригожина Запад.

"Нашу страну весь наш регион в который раз пытаются взорвать, дезориентировать людей. Любыми способами раскачать ситуацию и под этот шум насадить свои правила, установить свой порядок", — подчеркнул де-факто президент Беларуси.

Он также обиделся, что его остановившие бунт переговоры с Пригожиным обозвали "дипломатической имитацией".

Александр Лукашенко заявил, что своими переговорами он спас сотни тысяч жизней.

Лукашенко рассказал о переговорах с Пригожиным

Напомним, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что вернул свои войска из РФ, потому что хочет избежать российского кровопролития, а также заявил, что марш был демонстрацией протеста и не преследовал цели свержения власти в стране.

Целью марша его войск на Москву, по словам главаря "Вагнера", было предотвратить "уничтожение" частной военной компании "Вагнер" и "привлечь к ответственности тех, кто своими непрофессиональными действиями совершил огромное количество ошибок во время военной спецоперации".