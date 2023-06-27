Лукашенко похвастался, как помирил Пригожина с Путиным
Александр Лукашенко признал, что Владимир Путин упустил ситуацию с бунтом Евгения Пригожина. Потому ни себя, ни Путина он героями не считает.
Об этом сообщил провластный Telegram-канал "Пул Первого", подробно освещающий всю деятельность белорусского диктатора.
Героев не было
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему было очень больно следить за происходящим вокруг бунта Евгения Пригожина.
Он также подчеркнул, что, хоть и помирил президента РФ Владимира Путина с владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, но не считает себя героем.
"Ни в коем случае не надо делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось", — подчеркнул белорусский диктатор.
Во всем виноват Запад
Лукашенко прогнозируемо обвинил в бунте Пригожина Запад.
"Нашу страну весь наш регион в который раз пытаются взорвать, дезориентировать людей. Любыми способами раскачать ситуацию и под этот шум насадить свои правила, установить свой порядок", — подчеркнул де-факто президент Беларуси.
Он также обиделся, что его остановившие бунт переговоры с Пригожиным обозвали "дипломатической имитацией".
Александр Лукашенко заявил, что своими переговорами он спас сотни тысяч жизней.
Напомним, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что вернул свои войска из РФ, потому что хочет избежать российского кровопролития, а также заявил, что марш был демонстрацией протеста и не преследовал цели свержения власти в стране.
Целью марша его войск на Москву, по словам главаря "Вагнера", было предотвратить "уничтожение" частной военной компании "Вагнер" и "привлечь к ответственности тех, кто своими непрофессиональными действиями совершил огромное количество ошибок во время военной спецоперации".