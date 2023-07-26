Лукашенко хочет захватить власть над ЧВК "Вагнер", чтобы давить на Путина, — ISW

Президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: росСМИ

В ходе визита самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Санкт-Петербург, президент РФ Владимир Путин выразил опасения относительно потенциальных рисков, связанных с группой Вагнера. При этом Лукашенко хочет захватить власть над вагнеровцами, чтобы давить на Путина.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

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Из отчетов Русской службы Би-би-си становится известно, что Путин был готов пересмотреть свои планы ради дополнительных консультаций с Лукашенко по актуальным вопросам. Согласно заявлению пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, два президента рассмотрели ряд вопросов, включая активности группы Вагнера и обстоятельства в рамках Союзного государства, но официальные документы подписаны не были.

Информационные источники из России предположили, что Лукашенко, возможно, стремится использовать свое влияние на группу Вагнера как козырь для получения экономических выгод для Беларуси. Считается, что ключевым моментом обсуждения между двумя лидерами стал вопрос о роли Беларуси в конфликте на Украине, при этом Лукашенко пытался найти компромисс, предлагая демонстративные мероприятия на границе с Украиной.

Лукашенко, кажется, стремился максимально использовать ситуацию с группой Вагнера для укрепления позиции Беларуси в отношениях с Россией, минуя при этом некоторые запросы Путина касательно интеграции и событий в Украине.

Напомним, что за полтора года полномасштабной войны в Украине российские пропагандисты провели немало операций по дезинформации не только украинцев, но и западных партнеров. Так, Путин и Лукашенко готовят новую волну фейков для свободного мира.