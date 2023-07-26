Лукашенко хоче захопити владу над ПВК "Вагнер", щоб давити на Путіна, — ISW

Президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ

У ході візиту самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Санкт-Петербурга, президент РФ Володимир Путін висловив побоювання щодо потенційних ризиків, пов'язаних із групою Вагнера. При цьому Лукашенко хоче захопити владу над вагнерівцями, щоб давити на Путіна.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

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Лукашенко хоче захопити владу

Зі звітів Російської служби Бі-бі-сі стає відомо, що Путін був готовий переглянути свої плани заради додаткових консультацій з Лукашенком з актуальних питань. Згідно з заявою прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, два президенти розглянули низку питань, включаючи активність групи Вагнера та обставини в рамках Союзної держави, але офіційні документи не підписані.

Інформаційні джерела з Росії припустили, що Лукашенко, можливо, прагне використати свій вплив на групу Вагнера як козир для отримання економічних вигод для Білорусі. Вважається, що ключовим моментом обговорення між двома лідерами стало питання щодо ролі Білорусі у конфлікті в Україні, при цьому Лукашенко намагався знайти компроміс, пропонуючи демонстративні заходи на кордоні з Україною.

Лукашенко, здається, прагнув максимально використати ситуацію з групою Вагнера для зміцнення позиції Білорусі у відносинах із Росією, минаючи при цьому деякі запити Путіна щодо інтеграції та подій в Україні.

Нагадаємо, що за півтора року повномасштабної війни в Україні російські пропагандисти провели чимало операцій із дезінформації не лише українців, а й західних партнерів. Так, Путін та Лукашенко готують нову хвилю фейків для вільного світу.