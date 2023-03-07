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Лукашенко истерически обругал Зеленского из-за атаки на аэродром и бросил ему вызов

7 марта 2023 14:14
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Александр Лукашенко
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил украинские спецслужбы в организации атаки дронов на аэродром "Мачулищи" и назвал украинского президента Владимира Зеленского "гнидой". Также Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагала ему подписать договор о ненападении.

Об этом белорусский диктатор сказал во время пресс-конференции, сообщают белорусские СМИ.

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Белорусский диктатор обвинил украинские спецслужбы, в том числе президента Владимира Зеленского, в атаке дронов по аэродрому "Мачулищи".

"Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет своим народом. Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент",  возмутился он.

"Пакт о ненападении"

Лукашенко также заявил, что Украина якобы предлагала подписать "пакт о ненападении". Притом что раньше ни украинская сторона, ни белорусская о подобном не говорила.

"Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: "Давайте заключать пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем". На что я говорил: "Мы не собираемся нападать". — "Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете". Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен", — заявил белорусский лидер.

К слову, Лукашенко также заявил, что взрыв на аэродроме Мачулищи дело рук СБУ и ЦРУ, которые подготовили "террориста" по самым высоким технологиям. Сам "террорист", если верить Александру Лукашенко, земляк президента Украины.

Напомним, 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи", который находится вблизи Минска, произошло несколько взрывов.

Впоследствии стало известно, что целью атаки стал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 армии рф. По неофициальным данным, в результате полученных повреждений самолет полностью выведен из строя.

Добавим, британская разведка проанализировала информацию о взрыве на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси. После вероятной потери самолета А-50 в российской армии останется всего шесть подобных самолетов.

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