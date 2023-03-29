​​Лубинец разоблачил ложь российской омбудсменки москальковой о "постоянном контакте"

Переговоры Лубинца и москальковой

Российский омбудсмен москалькова общается с украинским коллегой Лубинцем, по всей вероятности, ради самого факта общения. Результат для россиян — далеко не на первом месте.

Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в интервью изданию "РБК-Украина".

Разговоры ради разговоров

По словам Лубинца, он неоднократно пытался наладить сотрудничество с российским офисом уполномоченного по правам человека татьяной москальковой ради освобождения из плена украинцев.

"Она и его институт всегда соглашались, мол, да, давайте сотрудничать, но результата не было", — пояснил украинский омбудсмен.

Он предположил, что россиянам важен был факт общения, а не результаты.

Ложь москальковой

Дмитрий Лубинец разоблачил ложь татьяны москальковой о взаимодействии двух омбудсменов.

"У нас был период, когда москалькова сказала: "Я с Лубинцем практически каждый день на контакте", но это неправда", — подчеркнул уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

В целом, отметил Лубинец, в общении с российской коллегой нет ничего, что мешало бы общению, кроме того, что россияне не очень стремятся достичь какого-то результата.

Напомним, что в январе на переговорах Лубинец и москалькова договорились об обмене 40 военнопленных.

Фото: Telegram Лубинца