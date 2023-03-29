Лубинец разоблачил ложь российской омбудсменки москальковой о "постоянном контакте"
Российский омбудсмен москалькова общается с украинским коллегой Лубинцем, по всей вероятности, ради самого факта общения. Результат для россиян — далеко не на первом месте.
Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в интервью изданию "РБК-Украина".
-
Брэд Питт продал дом, в котором жил с Джоли и Энистон: сумма сделки
-
Посол рф заявил, что Швеция станет "легитимной целью", если вступит в НАТО
-
В Минфине обнародовали зарплаты медиков: кто получает 26 тыс. грн
-
Ребров поделился планами о сборной Украины
-
В МИД Китая сообщили о предложении Зеленского встретиться с Си Цзиньпином
-
В Венгрии объяснили, почему до сих пор не ратифицировали вступление Швеции в НАТО
-
Pepsi представила новый логотип
-
Какие выплаты можно получить украинцам во Франции и как оформить
-
Защита исторического ареала Одессы: прокуратуры пытаются вернуть памятник архитектуры
-
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на ЗАЭС с проверкой: детали
Разговоры ради разговоров
По словам Лубинца, он неоднократно пытался наладить сотрудничество с российским офисом уполномоченного по правам человека татьяной москальковой ради освобождения из плена украинцев.
"Она и его институт всегда соглашались, мол, да, давайте сотрудничать, но результата не было", — пояснил украинский омбудсмен.
Он предположил, что россиянам важен был факт общения, а не результаты.
Ложь москальковой
Дмитрий Лубинец разоблачил ложь татьяны москальковой о взаимодействии двух омбудсменов.
"У нас был период, когда москалькова сказала: "Я с Лубинцем практически каждый день на контакте", но это неправда", — подчеркнул уполномоченный Верховной Рады по правам человека.
В целом, отметил Лубинец, в общении с российской коллегой нет ничего, что мешало бы общению, кроме того, что россияне не очень стремятся достичь какого-то результата.
Напомним, что в январе на переговорах Лубинец и москалькова договорились об обмене 40 военнопленных.
Фото: Telegram Лубинца