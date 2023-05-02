Лубинец пошел войной на Верещук из-за слов о российских паспортах

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Facebook Дмитрия Лубинца

Омбудсмен Дмитрий Лубинец требует от Кабмина объяснить слова вице-премьера Ирины Верещук о невозможности для украинцев принудительно получать в оккупации российские паспорта. Для выживания обитателям захваченных территорий можно пойти на такой шаг.

Об этом сообщает Суспільне.

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Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца возмутили слова вице-премьера Ирины Верещук, которая не рекомендовала украинцам на оккупированных территориях при любых условиях получать российские паспорта.

Лубинец планирует обратиться в Кабинет министров с требованием разъяснить это заявление Верещук.

Позиция омбудсмена

Сам уполномоченный ВР по правам человека считает, что такой шаг допустим в определенных ситуациях.

В частности, ради выживания в оккупации не стоит отказываться от паспорта страны-агрессора.

Напомним, что вчера, 1 мая, Ирина Верещук прокомментировала указ Владимира Путина о депортации с оккупированных территорий всех украинцев, не желающих получать российское гражданство.

По ее словам, если оккупанты планируют депортировать из временно оккупированных территорий украинцев, которые не хотят брать российские паспорта, то нет проблем.

Также Верещук напомнила находящимся на оккупированной территории украинцам, что им не стоит получать гражданство страны-агрессора.