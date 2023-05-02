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Лубінець пішов війною на Верещук через слова про російські паспорти

2 травня 2023 10:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Лубінець пішов війною на Верещук через слова про російські паспорти
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Facebook Дмитра Лубінця
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Омбудсмен Дмитро Лубінець вимагає від Кабміну пояснити слова віцепрем’єрки Ірини Верещук про неможливість для українців примусово отримувати в окупації російські паспорти. Для виживання мешканцям захоплених територій можна піти на такий крок.

Про це повідомляє Суспільне.

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Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця обурили слова віцепрем'єрки Ірини Верещук, яка не рекомендувала українцям на окупованих територіях за будь-яких умов отримувати російські паспорти.

Лубінець планує звернутися до Кабінету міністрів з вимогою пояснити цю заяву Верещук.

Позиція омбудсмена

Сам уповноважений ВР з прав людини вважає, що такий крок є допустимим у певних ситуаціях.

Зокрема, заради виживання в окупації не варто відмовлятися від паспорта країни-агресора.

Нагадаємо, що учора, 1 травня, Ірина Верещук прокоментувала указ Володимира Путіна про депортацію з окупованих територій усіх українців, які не хочуть отримувати російське громадянство.

За її словами, якщо окупанти планують депортувати з ТОТ українців, які не хочуть брати російські паспорти, то немає проблем. 

Також Верещук нагадала українцям, які перебувають на окупованій території, що їм не варто отримувати громадянство країни-агресора.

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