Глеб Павловский: биография и некролог

Умер российский политтехнолог Глеб Павловский

Мария Кагал Редактор международного отдела

Недавно, в возрасте 72 лет, умер российский политтехнолог Глеб Павловский. Он был одним из идеологов современного российского режима, и именно он работал над созданием имиджа путина в начале его политической карьеры, а также разрабатывал кампанию для Януковича. Британский ученый Университета Бата, изучающий политику, международные отношения и россию, Стивен Холл пишет о политическом пути Павловского. Оригинал его статьи опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

Человек, который превратил владимира путина в российского авторитета

Бывшего советника и пиарщика владимира путина Глеба Павловского, умершего в возрасте 71 года, когда-то называли "путинским Карлом Роувом". Он был человеком, делавшим дела в кремле, как Роув делал для своего политического хозяина Джорджа Буша-младшего.

Павловский — диссидент, превратившийся в аппаратчика, снова ставший диссидентом — был в центре российского политического мышления, как изнутри, так и извне, на протяжении большей части пяти десятилетий. Его считают одним из ключевых архитекторов постсоветской политической системы россии, которая стала известна как "суперпрезидентство", и он сыграл важную роль в организации культа личности, окружающего нынешнего российского президента.

Фото: Maksim Blinov/ REUTERS

Много лет спустя, будучи аутсайдером и известным критиком кремля после ссоры с путиным в 2011 году, Павловский размышлял о своей работе по построению "легенды" о путине:

"Над этой легендой о том, что путин решает все, что альтернативы путину нет, мы постоянно работали в первые два его срока. Так же, как все знали, что Советский Союз был государством Ленина, для большинства россиян сегодня россия — это государство путина."

Павловский впервые стал известен как студент-диссидент из Одессы, которая сейчас является ключевым портовым городом Украины. Он редактировал диссидентский журнал "Поиски", за что был арестован за фальшивые обвинения и сослан на три года в далекую северную республику Советского Союза Коми в 1982 году.

Вернувшись в москву в 1985 году, Павловский стал ярым сторонником реформ тогдашнего генерального секретаря СССР Михаила Горбачева. Быстро зарекомендовав себя как проникновенного политического оператора, в 1995 году он основал политическую консалтинговую компанию "Фонд эффективной политики", которую Ельцин нанял для работы над президентской кампанией 1996 года. Затем Павловский работал над кампанией 2000 года наследника Ельцина, путина, и провел 16 лет в центре кремлевской стратегии и построения имиджа.

Он быстро сделал себе имя "политтехнолога" (очевидно, его собственный термин) и находился в центре внимания этого нового подхода как при Ельцине, так и при путине. Политические технологии — это просто другой способ сказать "политические манипуляции", с помощью которых такие деятели, как Павловский, использовали все имеющиеся в их распоряжении органы власти, чтобы обеспечить удержание режима у власти.

Глеб Павловский. Фото: Wikimedia commons

Его эффективность ярко демонстрирует то, как он помог Ельцину переизбраться на пост президента в 1996 году, всего через несколько месяцев после того, как поддержка действующего президента упала до минимума в 8%, и через год после того, как блок союзных партий Ельцина проиграл коммунистически. националистическом блоке на парламентских выборах 1995 года. Павловский помог разработать избирательную стратегию "безальтернативности Ельцина", игравшую на идее, что если Ельцин проиграет, то Советский Союз вернется.

Путин как "Штирлиц" — любимый русский мачо

В конце 1990-х годов россияне больше всего стремились к стабильности и искали сильную фигуру, которая разобралась бы с хаосом, созданным во времена Ельцина. Павловский и его команда пиарщиков провели фокус-группы, предложившие ряд сильных фигур по русской истории, включая Ленина, Сталина и Петра I.

Они также добавили персонажа из популярной драмы советских времен "Семнадцать мгновений весны", в которой русский шпион Максим Исаев проникает в нацистскую партию под именем Макса Отто фон Штирлица. Много лет спустя Павловский вспоминал:

"Мы даже сделали эксперимент в одном журнале. Они сделали обложку: "Президентский год 2000". Этот журнал был очень популярен. На обложке был изображен этот Штирлиц в форме СС. Мы поняли, что нам нужен молодой, сильный, мощный командир."

Павловский представил им путина как современного российского Штирлица. Один из аргументов заключался в том, что вряд ли можно найти кого-то более непохожего на несчастного и непопулярного Ельцина.

Управляемая демократия через "перманентный референдум"

Павловский сыграл решающую роль в этой кампании и в последовавшем за ней "перманентном референдуме". Этим термином обозначали способ, которым все ключевые решения подавались публично с месседжем, что это либо путь путина, либо возвращение к плохим старым временам.

Когда в странах бывшего советского блока, в том числе в соседней Украине, вспыхнула серия так называемых "цветных революций", кремль был озабочен тем, что такое народное неповиновение может оказаться заразительным для россии. Были мобилизованы стратегии политических технологий Павловского: от создания конкурирующих между собой "оппозиционных" партий до манипуляций с избирательными системами для обеспечения нужного результата, прекращения губернаторских выборов и разработки драматургии (сценариев избирательных кампаний), чтобы представить своего лидера-кандидата как защиту от выдуманной угрозы, например, от всемогущих олигархов.

Хотя концепция "суверенной демократии" была разработана другим высокопоставленным советником путина Владиславом Сурковым, ее охотно подхватил Павловский. Он помог развить идею, которая по сути означает исполнительную власть с избранными представителями, единственной функцией которых является скрепление решений резиновыми печатями.

От путиниста к диссиденту

В 2008 году путин, отслужив два четырехлетних срока, разрешенные российской конституцией, передал президентское кресло своему верному соратнику, премьер-министру дмитрию медведеву. Как известно, путин был намерен вернуться на пост президента в 2012 году — однако в 2011 году Павловский разошелся с путиным и объявил о своей поддержке второго срока медведева.

Глеб Павловский. Фото: Germanlepehin / Wikimedia commons

После этого бывший путинский аппаратчик был постоянной занозой в глазу, давая интервью и сочиняя книги и статьи с критикой своего бывшего патрона. О решении вторгнуться в Украину Павловский сказал RFE/RL в апреле 2022 года, что российский президент "попал в ловушку":

"Украина должна была стать рычагом давления на Запад для обсуждения вопросов безопасности — это стратегическая игра. Я был ошеломлен, увидев, как он отверг все возможности переговоров о настоящей безопасности россии, и выбрал этот странный погром, который он называет "специальной военной операцией"."

В 2016 году Павловский предположил, что, хотя путин прочно встроился в систему, так что ничего не происходит без его разрешения, он также настолько глубоко встроил свою систему в российскую политику, что она переживет его, независимо от того, как закончится его режим.

"Скорее всего, не будет иметь значения, кто поднимется на вершину. Единственный способ, которым он сможет править, — это через систему" , — объяснял Павловский, сыгравший ключевую роль в создании этой самой системы для своего тогдашнего хозяина.

Стивен Холл, лектор (доцент) по политике, международным отношениям и россии, Университет Бата, Великобритания