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Людина, яка перетворила путіна на російського авторитета: некролог Гліба Павловського

1 березня 2023 15:34
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Гліб Павловський: біографія та некролог
Помер російський політтехнолог Гліб Павловський
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

У віці 72 років, помер російський політтехнолог Гліб Павловський. Він був одним з ідеологів сучасного російського режиму і саме він працював над створенням іміджу путіна на початку його політичної кар'єри, а також розробляв кампанію для Януковича. Британський науковець Університету Бата, який вивчає політику, міжнародні відносини та росію, Стівен Холл пише про політичний шлях Павловського. Оригінал його статті опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

Людина, яка перетворила владіміра путіна на російського авторитета

Колишнього радника і піарника владіміра путіна Гліба Павловського, який помер у віці 71 року, колись називали "путінським Карлом Роувом". Він був людиною, яка робила справи в кремлі, як Роув робив для свого політичного господаря Джорджа Буша-молодшого.

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Павловський — дисидент, який перетворився на апаратника, і знову став дисидентом — був у центрі російського політичного мислення, як зсередини, так і ззовні, протягом більшої частини п'яти десятиліть. Його вважають одним із ключових архітекторів пострадянської політичної системи росії, яка стала відомою як "суперпрезидентство", і він відіграв важливу роль в організації культу особи, який оточує нинішнього російського президента.

Путін
Фото: Maksim Blinov/ REUTERS

Багато років потому, будучи аутсайдером і відомим критиком кремля після сварки з путіним у 2011 році, Павловський розмірковував про свою роботу з побудови "легенди" про путіна:

"Над цією легендою про те, що путін вирішує все, що альтернативи путіну немає, ми постійно працювали протягом перших двох його термінів. Так само, як усі знали, що Радянський Союз був державою Леніна, для більшості росіян сьогодні росія — це держава путіна."

Павловський вперше став відомим як студент-дисидент з Одеси, яка зараз є ключовим портовим містом України. Він редагував дисидентський журнал "Поіскі", за що був заарештований за фальшиві звинувачення і засланий на три роки до далекої північної республіки Радянського Союзу Комі у 1982 році.

Повернувшись до москви в 1985 році, Павловський став палким прихильником реформ тодішнього генерального секретаря СРСР Михайла Горбачова. Швидко зарекомендувавши себе як проникливого політичного оператора, у 1995 році він заснував політичну консалтингову компанію "Фонд ефективної політики", яку Єльцин найняв для роботи над своєю президентською кампанією 1996 року. Потім Павловський працював над кампанією 2000 року спадкоємця Єльцина, путіна, і загалом провів 16 років у центрі кремлівської стратегії та побудови іміджу.

Він швидко зробив собі ім'я "політтехнолога" (вочевидь, його власний термін) і був у центрі уваги цього нового підходу як при Єльцині, так і при путіні. Політичні технології — це просто інший спосіб сказати "політичні маніпуляції", за допомогою яких такі діячі, як Павловський, використовували всі наявні в їхньому розпорядженні органи влади, щоб забезпечити утримання режиму при владі.

Гліб Павловський
Гліб Павловський. Фото: Wikimedia commons

Його ефективність яскраво демонструє те, як він допоміг Єльцину переобратися на посаду президента в 1996 році, всього через кілька місяців після того, як підтримка чинного президента впала до мінімуму в 8%, і через рік після того, як блок союзних партій Єльцина програв комуністично-націоналістичному блоку на парламентських виборах 1995 року. Павловський допоміг розробити виборчу стратегію "безальтернативності Єльцина", яка грала на ідеї, що якщо Єльцин програє, то Радянський Союз повернеться.

Путін як "Штірліц" — улюблений російський мачо

Наприкінці 1990-х років росіяни понад усе прагнули стабільності і шукали сильну фігуру, яка б розібралася з хаосом, створеним за часів Єльцина. Павловський і його команда піарників провели фокус-групи, які запропонували низку сильних постатей з російської історії, включаючи Леніна, Сталіна і Петра І.

Вони також додали персонажа з популярної драми радянських часів "Сімнадцять миттєвостей весни", в якій російський шпигун Максим Ісаєв проникає в нацистську партію під ім'ям Макса Отто фон Штірліца. Багато років потому Павловський згадував:

"Ми навіть зробили експеримент в одному журналі. Вони зробили обкладинку: "Президентський рік 2000". Цей журнал був надзвичайно популярним. На обкладинці був зображений цей Штірліц у формі СС. Ми зрозуміли, що нам потрібен молодий, сильний, потужний командир."

путін на коні

Павловський представив їм путіна як сучасного російського Штірліца. Один з аргументів полягав у тому, що навряд чи можна знайти когось більш несхожого на нещасного і непопулярного Єльцина.

Керована демократія через "перманентний референдум"

Павловський відіграв вирішальну роль у цій кампанії і в "перманентному референдумі", що послідував за нею. Цим терміном позначали спосіб, у який усі ключові рішення подавалися публічно з меседжем, що це або шлях путіна, або повернення до поганих старих часів.

Коли в країнах колишнього радянського блоку, в тому числі в сусідній Україні, спалахнула серія так званих "кольорових революцій", кремль був стурбований тим, що така народна непокора може виявитися заразливою для росії. Були мобілізовані стратегії політичних технологій Павловського: від створення "опозиційних" партій, які конкурували між собою, до маніпуляцій з виборчими системами для забезпечення потрібного результату, припинення губернаторських виборів і розробки драматургії (сценаріїв виборчих кампаній), щоб представити свого лідера-кандидата як захист від вигаданої загрози — наприклад, від всемогутніх олігархів.

Хоча концепція "суверенної демократії" була розроблена іншим високопоставленим радником путіна, Владиславом Сурковим, її охоче підхопив Павловський. Він допоміг розвинути ідею, яка, по суті, означає виконавчу владу з обраними представниками, єдиною функцією яких є скріплення рішень гумовими печатками.

Від путініста до дисидента

У 2008 році путін, відслуживши два чотирирічні терміни, дозволені російською конституцією, передав президентське крісло своєму вірному соратникові, прем'єр-міністру дмитру медведєву. Як відомо, путін мав намір повернутися на посаду президента в 2012 році — однак в 2011 році Павловський розійшовся з путіним і оголосив про свою підтримку другого терміну медведєва.

Гліб Павловський
Гліб Павловський. Фото: Germanlepehin / Wikimedia commons

Після цього колишній путінський апаратник був постійною скалкою в оці, даючи інтерв'ю і пишучи книги та статті з критикою свого колишнього патрона. Про рішення вторгнутися в Україну Павловський сказав RFE/RL у квітні 2022 року, що російський президент "потрапив у пастку":

"Україна повинна була стати важелем тиску на Захід для обговорення питань безпеки — це стратегічна гра. Я був приголомшений, побачивши, як він відкинув усі можливості переговорів про справжню безпеку росії, і натомість обрав цей дивний погром, який він називає "спеціальною військовою операцією"."

У 2016 році Павловський передбачив, що, хоча путін міцно вбудувався в систему, так що нічого не відбувається без його дозволу, він також настільки глибоко вбудував свою систему в російську політику, що вона переживе його, незалежно від того, як закінчиться його режим.

"Скоріш за все, не матиме значення, хто підніметься на вершину. Єдиний спосіб, яким він зможе правити, — це через систему", — пояснював Павловський, який відіграв ключову роль у створенні цієї системи для свого тодішнього господаря.

The Conversation

Стівен Холл, лектор (доцент) з політики, міжнародних відносин та росії, Університет Бата, Велика Британія

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