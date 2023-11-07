Людям, которые не верят в победу Украины, не место в командовании, — Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Офис президента Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что людям, не верящим в победу, не место в командовании. Также он прошелся и по ряду других глобальных проблем, в которых должна участвовать и Украина.

Об этом он написал в своей колонке, пишет "Украинская правда" .

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"Воля — основа борьбы. Уверенность в Победе и ценности Свободы — это абсолютный императив. Людям, которые не верят в Победу, не место во власти и командовании", — написал он в колонке, опубликованной во вторник на сайте "Украинской правды".

Также секретарь СНБО заявил, что формула устойчивого мира – это формула современного оружия, опирающаяся на мощь отечественного военно-промышленного комплекса.

"С началом войны Украина не только сохранила производственные мощности, но и с каждым месяцем мы наращиваем количество и его номенклатуру. Дальше больше", — написал он.

Не обошел Данилов и научно-техническую работу Украины. По его словам, это "фундамент государства XXI века".

"Высшая квалификация украинских айтишников помогает каждый день Силам обороны нивелировать разницу в российском количестве украинским качеством, а инженеры и конструкторы БПЛА создали новый род войск", — резюмирует он в материале.

Опыт войны, приобретенные тяжелой кровью знания, по мнению политика, позволяют создать уже сегодня уникальную украинскую военную школу и проводить учения по "украинскому стандарту".

"В совсем недалекой перспективе НАТО не будет иметь более боеспособных, чем украинские подразделения", — пишет секретарь СНБО.

Он добавляет: для Украины больше не существует никаких размытых гарантий безопасности, а только ратифицированные на парламентском уровне соглашения с четким алгоритмом действий и утвержденной номенклатурой военной помощи.

"Процесс подготовки к заключению двусторонних сделок безопасности Украина уже начала", — считает он.

Также Алексей Данилов упомянул и мобилизацию, опирающуюся на подготовленные резервы и четкую систему учета.

"На сегодняшний день государство знает о каждом своем военнообязанном больше, чем когда-либо", — написал секретарь СНБО.

Напомним, что ранее Алексей Данилов рассказал, о чем свидетельствует поставка снарядов России из Северной Кореи. Еще ранее госдеятель пообещал России мощный ответ за возможные удары по энергосистеме Украины.