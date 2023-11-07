Людям, які не вірять в перемогу України, не місце в командуванні, — Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: Офіс президента України

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов вважає, що людям, які не вірять у перемогу, не місце в командуванні. Також він пройшовся й по низці інших глобальних проблем, у яких має брати участь й Україна.

Про це він написав у своїй колонці, пише "Українська правда".

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"Воля — основа боротьби. Впевненість у Перемозі й цінності Свободи — це абсолютний імператив. Людям, які не вірять у Перемогу, не місце у владі та командуванні", — написав він у колонці, оприлюдненій у вівторок на сайті "Української правди".

Також секретар РНБО заявив, що формула сталого миру — це формула сучасної зброї, яка спирається на міць вітчизняного військово-промислового комплексу.

"З початком війни Україна не тільки зберегла виробничі потужності, а й з кожним місяцем ми нарощуємо кількість та її номенклатуру. Далі більше", — написав він.

Не оминув Данілов і науково-технічну роботу України. За його словами, це "фундамент держави ХХІ століття".

"Найвища кваліфікація українських айтішників допомагає кожного дня Силам оборони нівелювати різницю в російській кількості українською якістю, а інженери й конструктори БПЛА створили новий рід військ", — резюмує він у матеріалі.

Досвід війни, набуті важкою кров'ю знання, на думку політика, дають змогу створити вже сьогодні унікальну українську військову школу й проводити навчання за "українським стандартом".

"У зовсім недалекій перспективі НАТО не буде мати більш боєздатних, ніж українські підрозділи", — пише секретар РНБО.

Він додає : для України більше не існує ніяких розмитих гарантій безпеки, а тільки ратифіковані на парламентському рівні угоди з чітким алгоритмом дій і затвердженою номенклатурою військової допомоги.

"Процес підготовки до укладення двосторонніх безпекових угод Україна вже розпочала", — вважає він.

Також Олексій Данілов згадав і мобілізацію, яка спирається на підготовлені резерви й чітку систему обліку.

"На сьогодні держава знає про кожного свого військовозобов'язаного більше, ніж будь-коли",— написав секретар РНБО.

Нагадаємо. що раніше Олексій Данілов розповів, про що свідчить постачання снарядів Росії з Північної Кореї. Ще раніше держдіяч пообіцяв Росії потужну відповідь за можливе здійснення ударів по енергосистемі України.