​​Литва признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Литовские депутаты отметили, что преступления "вагнеровцев" - это преступления российского государства

Парламент Литвы проголосовал за признание ЧВК "Вагнер" террористической организацией. За проголосовали все 117 присутствовавших депутатов.

Об этом сообщил официальный сайт Сейма Литовской Республики.

Решение Сейма Литвы

Литовский парламент принял решение о признании российской частной военной компании "Вагнер" террористической организацией.

Литовские депутаты объяснили логику своего решения. "С начала военного вторжения российской федерации военнослужащие рф и наемники частной военной компании "Вагнер", активно участвующей в боевых действиях на стороне агрессора, совершают систематические тяжкие преступления агрессии — убийства и пытки мирного населения. население Украины, бомбардировка жилых домов и других гражданских объектов – что приравнивается к терроризму", — говорится в постановлении Сейма.

За это постановление проголосовали все 117 присутствовавших в зале заседаний депутатов.

Не дать россии избежать ответственности

Глава комитета Сейма по вопросам национальной безопасности и обороны Лауринс Кашчунас заявил, что ключевой задачей является не дать россии откреститься от военных преступлений подконтрольных кремлю частных военных компаний.

"Для нас важно не позволить россии стереть границу между войной и миром, навязать нам повестку дня гибридных угроз, когда в случае агрессии россия не будет отвечать за операции якобы частных военных компаний", — подчеркнул Кашчунас.

Напомним, 26 января США признали ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией.

Фото: Facebook Сейма