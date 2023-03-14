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​​Литва признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией

14 марта 2023 13:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Литовские депутаты отметили, что преступления "вагнеровцев" - это преступления российского государства
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Парламент Литвы проголосовал за признание ЧВК "Вагнер" террористической организацией. За проголосовали все 117 присутствовавших депутатов.

Об этом сообщил официальный сайт Сейма Литовской Республики.

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Решение Сейма Литвы

Литовский парламент принял решение о признании российской частной военной компании "Вагнер" террористической организацией.

Литовские депутаты объяснили логику своего решения. "С начала военного вторжения российской федерации военнослужащие рф и наемники частной военной компании "Вагнер", активно участвующей в боевых действиях на стороне агрессора, совершают систематические тяжкие преступления агрессии — убийства и пытки мирного населения. население Украины, бомбардировка жилых домов и других гражданских объектов – что приравнивается к терроризму", — говорится в постановлении Сейма.

За это постановление проголосовали все 117 присутствовавших в зале заседаний депутатов.

Не дать россии избежать ответственности

Глава комитета Сейма по вопросам национальной безопасности и обороны Лауринс Кашчунас заявил, что ключевой задачей является не дать россии откреститься от военных преступлений подконтрольных кремлю частных военных компаний.

"Для нас важно не позволить россии стереть границу между войной и миром, навязать нам повестку дня гибридных угроз, когда в случае агрессии россия не будет отвечать за операции якобы частных военных компаний", — подчеркнул Кашчунас.

Напомним, 26 января США признали ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией.

Фото: Facebook Сейма

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