Литва признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией
Парламент Литвы проголосовал за признание ЧВК "Вагнер" террористической организацией. За проголосовали все 117 присутствовавших депутатов.
Об этом сообщил официальный сайт Сейма Литовской Республики.
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Решение Сейма Литвы
Литовский парламент принял решение о признании российской частной военной компании "Вагнер" террористической организацией.
Литовские депутаты объяснили логику своего решения. "С начала военного вторжения российской федерации военнослужащие рф и наемники частной военной компании "Вагнер", активно участвующей в боевых действиях на стороне агрессора, совершают систематические тяжкие преступления агрессии — убийства и пытки мирного населения. население Украины, бомбардировка жилых домов и других гражданских объектов – что приравнивается к терроризму", — говорится в постановлении Сейма.
За это постановление проголосовали все 117 присутствовавших в зале заседаний депутатов.
Не дать россии избежать ответственности
Глава комитета Сейма по вопросам национальной безопасности и обороны Лауринс Кашчунас заявил, что ключевой задачей является не дать россии откреститься от военных преступлений подконтрольных кремлю частных военных компаний.
"Для нас важно не позволить россии стереть границу между войной и миром, навязать нам повестку дня гибридных угроз, когда в случае агрессии россия не будет отвечать за операции якобы частных военных компаний", — подчеркнул Кашчунас.
Напомним, 26 января США признали ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией.
Фото: Facebook Сейма