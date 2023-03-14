​​​​​​​Литва визнала ПВК "Вагнер" терористичною організацією

Литовські депутати наголосили на тому, що злочини "вагнерівці" — це злочини російської держави

Парламент Литви проголосував за визнання ПВК “Вагнер” терористичною організацією. За проголосували усі 117 присутніх депутатів.

Про це повідомив офіційний сайт Сейму Литовської Республіки.

Рішення Сейму Литви

Литовський парламент ухвалив рішення щодо визнання російської приватної військової компанії “Вагнер” терористичною організацією.

Литовські депутати пояснили логіку свого рішення. "З початку військового вторгнення російської федерації військовослужбовці рф та найманці приватної військової компанії "Вагнер", яка бере активну участь у бойових діях на боці агресора, вчиняють систематичні тяжкі злочини агресії – вбивства та катування мирного населення. населення України, бомбардування житлових будинків та інших цивільних об'єктів – що прирівнюється до тероризму", — йдеться у постанові Сейму.

За цю постанову проголосували усі 117 присутніх в залі засідань депутатів.

Не дати росії уникнути відповідальності

Голова комітету Сейму з питань національної безпеки і оборони Лауринс Кашчунас заявив, що ключовим завданням є не дати росії відхреститися від військовиїх злочинів підконтрольних кремлю приватних військових компаній.

"Для нас важливо не дозволити росії стерти кордон між війною і миром, нав’язати нам порядок денний гібридних загроз, коли в разі агресії росія не відповідатиме за операції нібито приватних військових компаній", — наголосив Кашчунас.

Нагадаємо, 26 січня США визнали ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією.

Фото: Facebook Сейма