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Литва отменила ежегодный фестиваль фейерверков из-за украинцев

8 сентября 2023 03:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Литва отменила ежегодный фестиваль фейерверков из-за украинцев
Фестиваль феєрверків Vilniaus Fejerija у Литві. Фото: baltics.news
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В этом году Литва отменяет традиционный ежегодный фестиваль фейерверков Vilniaus Fejerija. Мэрия Вильнюса отметила, что одной из причин этого решения является эмоциональное состояние украинцев, которым пришлось убегать от войны.

Об этом сообщает Delfi.

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Почему Литва отменяет фестиваль фейерверков

"Эмоциональное здоровье беженцев — во время мероприятия того времени было много возмущения ненужным стрессом, вызванным людям, которые только что пережили ужасы войны. Украина еще не выиграла войну, поэтому мало что изменилось", — объясняют местные власти.

Также отмечается, что кроме ненужного стресса для украинцев есть и другие причины, среди которых:

  • забота об окружающей среде — в мэрии отметили, что при массовом запуске фейерверков в воздухе увеличивается количество твердых частиц, диоксида серы, оксидов азота и угарного газа;
  • непрерывный шум в течение шести часов — это влияет на самочувствие людей со стрессовыми расстройствами, такими как ПТСР, и оказывает негативное влияние на животных.

Как к этому решению отнеслись литовцы

Относительно применения салютов во время праздников и концертов власти отметили, что есть разница между несколькими фейерверками и их массовым запуском.

Однако организаторам такое решение мэрии не понравилось. Они ведь планировали собрать на мероприятии 50 000 евро для помощи украинским беженцам в Литве. Но местные власти назвали это манипуляцией.

"Чтобы не манипулировать украинским вопросом, я приглашаю всех сегодня взять телефоны и позвонить по телефону 1482 или пожертвовать любой из следующих организаций поддержки: "Синие/Желтые", "Фонд 1К", "Сильные вместе". Для этого не нужны никакие фейерверки", — подчеркнул мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Напомним, что Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал, что пусковые установки ЗРК NASAMS, приобретенные его страной, прибудут в Украину уже в сентябре.

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