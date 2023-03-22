​​​​​​​Литва планує заборонити росіянам купувати нерухомість і отримувати громадянство

Сейм Литви ухвалив антиросійське рішення у першому читанні

Литовські урядовці і парламентарі визнали, що відповідальність за війну в Україні несе більшість росіян. Тому в Сеймі був проголосований у першому читанні закон, який заборонить громадянам рф купувати нерухомість і подавати документи на громадянство.

Про це повідомляє офіційний сайт Сейму Литовської Республіки.

Рішення литовських парламентарів

Сейм Литви у першому читанні ухвалив зміни до законопроєкту про міжнародні санкції проти російської федерації.

У змінах йдеться про нові заборони для громадян росії.

Зокрема, після ухвалення законопроєкту в цілому росіяни не зможуть купувати у Литві нерухомість, а також подавати документи на отримання литовського громадянства.

Такі ж заборони стосуватимуться і громадян Білорусі.

Коментар уряду

"Переважна більшість громадян росії підтримують загарбницькі військові дії своєї країни, вони не вживають заходів для припинення агресії режиму своєї країни, тому відповідальність лягає і на громадян рф", — пояснила логіку нових заборон заступниця міністра закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене, представляючи проєкт на засіданні Сейму.

Саме тому литовська влада і вирішила встановити нові заборони, аби повністю унеможливити в’їзд росіян і білорусів на територію Євросоюзу через Литву.

Нагадаємо, 17 березня Пошта Литви припинила відправку посилок з рф.

Фото: Facebook Сейму Литви