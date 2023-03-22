Литва планує заборонити росіянам купувати нерухомість і отримувати громадянство
Литовські урядовці і парламентарі визнали, що відповідальність за війну в Україні несе більшість росіян. Тому в Сеймі був проголосований у першому читанні закон, який заборонить громадянам рф купувати нерухомість і подавати документи на громадянство.
Про це повідомляє офіційний сайт Сейму Литовської Республіки.
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Рішення литовських парламентарів
Сейм Литви у першому читанні ухвалив зміни до законопроєкту про міжнародні санкції проти російської федерації.
У змінах йдеться про нові заборони для громадян росії.
Зокрема, після ухвалення законопроєкту в цілому росіяни не зможуть купувати у Литві нерухомість, а також подавати документи на отримання литовського громадянства.
Такі ж заборони стосуватимуться і громадян Білорусі.
Коментар уряду
"Переважна більшість громадян росії підтримують загарбницькі військові дії своєї країни, вони не вживають заходів для припинення агресії режиму своєї країни, тому відповідальність лягає і на громадян рф", — пояснила логіку нових заборон заступниця міністра закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене, представляючи проєкт на засіданні Сейму.
Саме тому литовська влада і вирішила встановити нові заборони, аби повністю унеможливити в’їзд росіян і білорусів на територію Євросоюзу через Литву.
Нагадаємо, 17 березня Пошта Литви припинила відправку посилок з рф.
Фото: Facebook Сейму Литви