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Лимит исчерпан: Данилов объяснил, на кого "играет" время в войне

10 апреля 2023 15:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Лимит исчерпан: Данилов объяснил, на кого "играет" время в войне
Секретарь СНБО Алексей Данилов / Фото: пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Сейчас время в полномасштабной войне не "играет" на стороне россии. путин ошибся в главном решении своей жизни, вместо пьедестала самого влиятельного человека мира стал подозреваемым в Гааге.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов написал на Facebook-странице.

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На кого работает время

Комментируя дискуссии о том, кому выгоднее затягивание войны — россии или Украине, Данилов заявил, что все заявления о "время на стороне врага" ничего не стоят.

"Время работает на тех, кто принимает правильные решения, руководствуется ценностями, активно действует, не боится и не отступает. Остальные факторы имеют второстепенное значение", — подчеркнул секретарь СНБО.

Главная ошибка путина

Что касается планов Кремля и возможного преимущества россии, то, отметил Данилов, то, что к чему владимир путин готовился 20 лет и провалил на старте, уже невозможно исправить ни за год, ни за два, ни за три. Президент россии уже исчерпал свой временной лимит.

"Он ошибся в самом главном решении своей жизни — напасть на Украину, после чего с пьедестала наиболее влиятельного человека мира переместился в статус подозреваемого преступника Гаагского трибунала. Так на чьей стороне играет время?" — ответил секретарь СНБО.

Напомним, по информации Reuters, кремлевские элиты не верят в возможность победить Украину в полномасштабной войне. Но при этом российские чиновники уверены, что война будет продолжаться долгое время.

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