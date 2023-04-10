Ліміт вичерпано: Данілов пояснив, на кого "грає" час у війні

Секретар РНБО Олексій Данілов / Фото: пресслужба Ради нацбезпеки та оборони

Зараз час у повномасштабній війні не "грає" на боці росії. путін помилився у головному рішенні свого життя, замість п’єдесталу найвпливовішої людини світу ставши підозрюваним у Гаазі.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов написав на своїй Facebook-сторінці.

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На кого працює час

Коментуючи дискусії про те, кому більш вигідне затягування війни — росії чи Україні, Данілов заявив, що усі заяви про "час на боці ворога" не варті нічого.

"Час працює на тих, хто ухвалює правильні рішення, керується цінностями, активно діє, не боїться і не відступає. Решта факторів має другорядне значення", — наголосив секретар РНБО.

Головна помилка путіна

Щодо планів Кремля і можливої переваги росії, то, зазначив Данілов, те, що до чого володимир путін готувався 20 років і провали на старті, уже неможливо виправити ні за рік, ні за два, ні за три. Президент росії уже вичерпав свій часовий ліміт.

"Він помилився у найголовнішому рішенні свого життя — напасти на Україну, після чого з п'єдесталу найбільш впливової людини світу перемістився у статус підозрюваного злочинця Гаазького трибуналу. Так на чиєму боці грає час?" — відповів секретар РНБО.

Нагадаємо, за інформацією Reuters, кремлівські еліти не вірять у можливість перемогти Україну у повномасштабній війні. Але при цьому російські чиновники упевнені, що війна триватиме ще довгий час.