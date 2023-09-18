Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Лидер избирательной кампании в Словакии грозится остановить помощь Украине arrow

Лидер избирательной кампании в Словакии грозится остановить помощь Украине

18 сентября 2023 10:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Лидер избирательной кампании в Словакии грозится остановить помощь Украине
Бывший словацкий премьер Роберт Фицо. Фото: Associated Press
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Лидер избирательной кампании в Словакии и бывший премьер Роберт Фицо намерен отменить военную и политическую поддержку Украины. Он считает, что ни одно количество поступающего в Украину западного вооружения не изменит ход войны.

Об этом сообщает Associated Press.

Читайте также:

Угрозы от бывшего премьера Словакии

Как известно, Роберт Фицо был премьер-министром и руководил страной с 2006 по 2010 и с 2012 по 2018 год. Сейчас он снова главный претендент на должность премьер-министра после выборов 30 сентября.

Издание отмечает, что он и его левая партия Smer проводили предвыборную кампанию на четком пророссийском и антиамериканском усилии.

"Если Smer войдет в состав правительства, мы больше не будем отправлять оружие и боеприпасы в Украину", — заявил Фицо.

Он подчеркнул, что ни одно количество западного вооружения для Украины не изменит ход войны и нашей стране нужно заключить "мирное соглашение" с Россией, поскольку "наивно думать, что РФ покинет Крым или откажется когда-нибудь от территории, которую она контролирует в Украине".

"Фицо также выступает против санкций ЕС в отношении России, подвергает сомнению способность украинской армии вытеснить российские войска и хочет использовать членство Словакии в НАТО, чтобы заблокировать присоединение Украины. Его возвращение к власти может заставить Словакию отказаться от своего демократического курса", говорится в материале.

Напомним, Словакия запретила импорт пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника из Украины. Запрет будет действовать до конца 2023 года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

"Наша справа": деньги на дождевые канализации выделяют, а Киев продолжает затапливать

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз