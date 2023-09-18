Лидер избирательной кампании в Словакии грозится остановить помощь Украине

Бывший словацкий премьер Роберт Фицо. Фото: Associated Press

Лидер избирательной кампании в Словакии и бывший премьер Роберт Фицо намерен отменить военную и политическую поддержку Украины. Он считает, что ни одно количество поступающего в Украину западного вооружения не изменит ход войны.

Об этом сообщает Associated Press.

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Как известно, Роберт Фицо был премьер-министром и руководил страной с 2006 по 2010 и с 2012 по 2018 год. Сейчас он снова главный претендент на должность премьер-министра после выборов 30 сентября.

Издание отмечает, что он и его левая партия Smer проводили предвыборную кампанию на четком пророссийском и антиамериканском усилии.

"Если Smer войдет в состав правительства, мы больше не будем отправлять оружие и боеприпасы в Украину", — заявил Фицо.

Он подчеркнул, что ни одно количество западного вооружения для Украины не изменит ход войны и нашей стране нужно заключить "мирное соглашение" с Россией, поскольку "наивно думать, что РФ покинет Крым или откажется когда-нибудь от территории, которую она контролирует в Украине".

"Фицо также выступает против санкций ЕС в отношении России, подвергает сомнению способность украинской армии вытеснить российские войска и хочет использовать членство Словакии в НАТО, чтобы заблокировать присоединение Украины. Его возвращение к власти может заставить Словакию отказаться от своего демократического курса", — говорится в материале.

Напомним, Словакия запретила импорт пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника из Украины. Запрет будет действовать до конца 2023 года.