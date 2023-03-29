Лидер скетч-шоу "Наши без раши" стал внештатным советником городского головы Львова

Роман Гапачило новый внештатный советник по вопросам спортивной инфраструктуры ЛГС

У городского головы Львова Андрея Садового появился новый внештатный советник по спортивной инфраструктуре. Им стал Роман Гапачило, что является почетным президентом хоккейной команды "Галицкие Львы".

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

По словам Романа Гапачило, в первую очередь он будет работать над развитием проекта ледовой арены.

"Я рад присоединиться к команде города и реализовать проект ледовой арены, где ребята смогут заниматься sledge (хоккей на колясках). Sledge — это не только спорт, который дает возможность для людей, потерявших конечности, найти себя в этой игре, а также и сообщество ветеранов войны по всему миру, поэтому так важно построить во Львове арену, которая сможет принимать соревнования в этом виде спорта и сформировать команды спортсменов, которые могут стать ядром для сборной на Паралимпиаде. Верю, что вместе с Львовским городским советом и Unbroken мы сможем это сделать и таким образом дать возможность потерявшим конечности людям реализовать себя в спорте", — отметил он.

Отметим, что Роман Гапачило также является лидером коллектива Kolegi Studio, скетч-шоу "Наші без раші", волонтером, купившем около 200 "бандеромобилей".

Напомним, мы ранее писали, что начальник управления патрульной полиции во Львовской области Роман Пилипенко попал в скандал. Он подарил своей девушке Василисе Сафронюк (Федюк) пропуск на проезд по пешеходной площади Рынок во Львове, а она, в свою очередь, похвасталась этим в сети.