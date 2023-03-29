Лідер скетч-шоу "Наші без раші" став позаштатним радником міського голови Львова

Роман Гапачило новий позаштатний радник з питань спортивної інфраструктури ЛМР

У міського голови Львова Андрія Садового з'явився новий позаштатний радник з питань спортивної інфраструктури. Ним став Роман Гапачило, що є почесним президентом хокейної команди "Галицькі Леви".

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами Романа Гапачила, в першу чергу він працюватиме над розвитком проєкту льодової арени.

"Я радий приєднатися до команди міста і реалізувати проєкт льодової арени, де хлопці і дівчата зможуть займатися sledge (хокей на візках). Sledge — це не тільки спорт, який дає можливість для людей, які втратили кінцівки, віднайти себе у цій грі, а також й спільнота ветеранів війни по всьому світу. Тому так важливо збудувати у Львові арену, яка зможе приймати змагання у цьому виді спорту та сформувати команди спортсменів, які можуть стати ядром для збірної на Паралімпіаді. Вірю, що разом з Львівською міською радою та Unbroken ми зможемо це зробити і таким чином дати можливість людям, які втратили кінцівки, реалізувати себе в спорті", — зазначив він.

Зазначимо, що Роман Гапачило також є лідерм колективу Kolegi Studio, скетч-шоу "Наші без раші", волонтером, який купив майже 200 "бандеромобілів".

Нагадаємо, ми раніше писали, що начальник управління патрульної поліції у Львівській області Роман Пилипенко потрапив у скандал. Він подарував своїй дівчині Василині Сафронюк (Федюк) перепустку на проїзд пішохідною площею Ринок у Львові, а вона, своєю чергою, похвалилася цим у мережі.