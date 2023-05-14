Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Лидер МИД Венгрии отправился в Китай говорить о "мирном плане" arrow

Лидер МИД Венгрии отправился в Китай говорить о "мирном плане"

14 мая 2023 21:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Лидер МИД Венгрии отправился в Китай говорить о "мирном плане"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 14 мая, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отправился в Пекин. Он хочет обсудить "мирный план" Китая.

Об этом Петер Сийярто сообщил в Facebook.

Читайте также:

Лидер МИД Венгрии в Китае

"По соседству идет война, Европа охвачена военным психозом, поэтому усилия в пользу мира имеют особое значение, и их нужно постоянно укреплять", — заявил Сийярто.

По его словам, Венгрия поддерживает китайский мирный план. Он отметил, что с одной стороны, потому что он о мире, а с другой, потому что он существует.

"Наконец-то не о продолжении войны, а о ее окончании", — подчеркнул Сийярто.

Министр иностранных дел Венгрии также отметил, что Будапешт не хочет, чтобы отношения между Европой и Китаем были отравлены.

"Мы воспринимаем Китай не как риск, а как страну, сотрудничество с которой дает нам огромные возможности... Наша страна стала местом встречи строящихся друг на друга западноевропейских и китайских инвестиций", — добавил Сийярто.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова раскритиковал Европейский Союз. Он подверг сомнению необходимость его существования.

Также мы писали, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил возмущение по поводу включения Украиной OTP Bank в список спонсоров войны в Украине. Он заявил, что это "скандальное и неприемлемое решение", создающее препятствия для Будапешта в диалоге с Европейским союзом по ужесточению санкций против России.

Добавим, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал новое скандальное заявление. Он сказал, что часть Украины принадлежит Венгрии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас