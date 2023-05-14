Лидер МИД Венгрии отправился в Китай говорить о "мирном плане"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official

Сегодня, 14 мая, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отправился в Пекин. Он хочет обсудить "мирный план" Китая.

Об этом Петер Сийярто сообщил в Facebook.

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"По соседству идет война, Европа охвачена военным психозом, поэтому усилия в пользу мира имеют особое значение, и их нужно постоянно укреплять", — заявил Сийярто.

По его словам, Венгрия поддерживает китайский мирный план. Он отметил, что с одной стороны, потому что он о мире, а с другой, потому что он существует.

"Наконец-то не о продолжении войны, а о ее окончании", — подчеркнул Сийярто.

Министр иностранных дел Венгрии также отметил, что Будапешт не хочет, чтобы отношения между Европой и Китаем были отравлены.

"Мы воспринимаем Китай не как риск, а как страну, сотрудничество с которой дает нам огромные возможности... Наша страна стала местом встречи строящихся друг на друга западноевропейских и китайских инвестиций", — добавил Сийярто.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова раскритиковал Европейский Союз. Он подверг сомнению необходимость его существования.

Также мы писали, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил возмущение по поводу включения Украиной OTP Bank в список спонсоров войны в Украине. Он заявил, что это "скандальное и неприемлемое решение", создающее препятствия для Будапешта в диалоге с Европейским союзом по ужесточению санкций против России.

Добавим, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал новое скандальное заявление. Он сказал, что часть Украины принадлежит Венгрии.