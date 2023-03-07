Лидер Европейской народной партии заверил, что Украина станет членом НАТО, но есть нюанс
Украина обязательно вступит в НАТО. Но для этого российско-украинская война должна завершиться, потому что Североатлантический союз не присоединяет страны в состоянии войны.
Об этом лидер Европейской народной партии Манфред Вебер заявил в интервью "Европейской правде".
-
Российского военного, который пытал мирных жителей Херсонской области, будут судить
-
Эксперт назвал цель окупантов в отношении Бахмута
-
В Черном море нет ракетоносителей: Гуменюк объяснила зачем рф делает такие маневры
-
Кадровый дефицит: оккупанты изменили требования для новых работников на захваченной ЗАЭС
-
Во Львовской области заработает еще одно военное заведение
-
Эксперт объяснил, зачем оккупанты роют окопы на побережье Крыма
-
На этой неделе Польша поставит Украине еще 10 боевых танков Leopard 2, — Блащак
-
Праздник 8 марта: самые теплые поздравления в стихах, прозе и открытках
-
В Харьковской области разоблачили коллаборанта, организовшего работу АЗС по российским правилам
-
В Харькове более чем через год включат уличные фонари
Признание ошибки НАТО
По словам главы главной политической силы Европарламента, отказ от предоставления Украине ПДЧ в НАТО на саммите 2008 года в Бухаресте был ошибкой.
"И нам в конце концов придется исправлять эту ошибку", — отметил Вебер.
Причин не принимать Украину не существует
Лидер ЕНП отметил, что Украина обязательно станет членом Альянса.
По крайней мере, сейчас уже нет никаких аргументов против этого шага. К тому же вступление Финляндии и Швеции в НАТО подтверждает это право и для Украины.
"У Финляндии около 1400 километров границы с россией, поэтому извините, но теперь уже никто не может говорить, что вступление Украины "приблизит НАТО к россии", — подчеркнул Манфред Вебер.
Единственное требование к Украине
Вместе с тем Вебер подчеркнул, что Украина может вступить в Альянс только тогда, когда завершится война, начатая россией.
"Государства в войне не могут присоединиться к НАТО. Однако я не представляю себе долгосрочную архитектуру безопасности в Европе, при которой Украина не была бы членом НАТО", — заверил евродепутат.
Напомним, что в январе текущего года около 90% граждан Украины заявили, что хотели, чтобы Украина стала членом Альянса.
Фото: Facebook Вебера