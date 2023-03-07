​​Лидер Европейской народной партии заверил, что Украина станет членом НАТО, но есть нюанс

Для вступления в НАТО Украина должна завершить войну, подчеркнул Манфред Вебер

Украина обязательно вступит в НАТО. Но для этого российско-украинская война должна завершиться, потому что Североатлантический союз не присоединяет страны в состоянии войны.

Об этом лидер Европейской народной партии Манфред Вебер заявил в интервью "Европейской правде".

Признание ошибки НАТО

По словам главы главной политической силы Европарламента, отказ от предоставления Украине ПДЧ в НАТО на саммите 2008 года в Бухаресте был ошибкой.

"И нам в конце концов придется исправлять эту ошибку", — отметил Вебер.

Причин не принимать Украину не существует

Лидер ЕНП отметил, что Украина обязательно станет членом Альянса.

По крайней мере, сейчас уже нет никаких аргументов против этого шага. К тому же вступление Финляндии и Швеции в НАТО подтверждает это право и для Украины.

"У Финляндии около 1400 километров границы с россией, поэтому извините, но теперь уже никто не может говорить, что вступление Украины "приблизит НАТО к россии", — подчеркнул Манфред Вебер.

Единственное требование к Украине

Вместе с тем Вебер подчеркнул, что Украина может вступить в Альянс только тогда, когда завершится война, начатая россией.

"Государства в войне не могут присоединиться к НАТО. Однако я не представляю себе долгосрочную архитектуру безопасности в Европе, при которой Украина не была бы членом НАТО", — заверил евродепутат.

Напомним, что в январе текущего года около 90% граждан Украины заявили, что хотели, чтобы Украина стала членом Альянса.

Фото: Facebook Вебера