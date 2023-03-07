​​​​​​​Лідер Європейської народної партії запевнив, що Україна стане членом НАТО, але є нюанс

Для вступу до НАТО Україна має завершити війну, наголосив Манфред Вебер

Україна обов’язково вступить в НАТО. Але для цього російсько-українська війна має завершитися, бо Альянс не приєднує країни у стані війни.

Про це лідер Європейської народної партії Манфред Вебер заявив у інтерв’ю "Європейській правді".

Визнання помилки НАТО

За словами очільника головної політичної сили Європарламенту, відмова від надання Україні ПДЧ до НАТО на саміті 2008 року в Бухаресті було помилкою.

"І нам врешті-решт доведеться виправляти цю помилку", — зазначив Вебер.

Причин не приймати Україну не існує

Лідер ЄНП зазначив, що Україна обов’язково стане членом Альянсу.

Принаймні, зараз уже не існує жодних аргументів проти цього кроку. До того ж, вступ Фінляндії та Швеції до НАТО підтверджує це право і для України.

"У Фінляндії близько 1400 кілометрів кордону з росією, тому вибачте, але тепер вже ніхто не може говорити, що вступ України "наблизить НАТО до росії", — наголосив Манфред Вебер.

Єдина вимога до України

Разом з тим, Вебер наголосив, що Україна може вступити до Альянсу тільки тоді, коли завершиться війна, розпочата росією.

"Держави у війні не можуть доєднатися до НАТО. Однак я не уявляю собі довгострокової безпекової архітектури в Європі, за якої Україна не була би членом НАТО", — запевнив євродепутат.

Нагадаємо, що у січні поточного року майже 90% громадян України заявили, що хотіли, аби Україна стала членом Альянсу.

Фото: Facebook Вебера