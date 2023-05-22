Лидер боснийских сербов Додик едет в Москву за дешевым газом

Руководитель Республики Сербской Милорад Додик. Фото: росСМИ

Глава сербской части Боснии и Герцеговины Милорад Додик планирует 23 мая посетить Москву. Там он хочет достичь договоренностей о дешевом газе из России.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Додик и Путин

Лидер сербской части Боснии и Герцеговины Милорад Додик собрался в Россию на переговоры с Владимиром Путиным.

Додик, возглавляемый боснийским энтитетом Республики Сербской, планирует выбить из россиян дешевый газ.

"На встрече будет обсуждаться цена на газ. Могу сказать, что, вероятно, будет утверждена лучшая цена — как для дружественных стран", — заявил в комментарии российским СМИ руководитель представительства Республики Сербской в России Душко Перович.

Газопровод в Боснию

Кроме того, Перович заявил, что правительство Боснии якобы договорилось с Сербией о строительстве газопровода для транспортировки российского газа.

Босния сейчас получает газ через Болгарию и Сербию из подводного газопровода Турецкий поток.

Реакция ЕС

Евросоюз уже раскритиковал эту запланированную на вторник, 23 мая, поездку Додика в Москву.

Особое возмущение европейцев вызвал факт визита во время войны, которую Россия ведет на территории Украины.

Напомним, что лидер боснийских сербов Милорад Додик в октябре 2022 года заявил, что Россия якобы "восстановила принципы устава ООН" с помощью псевдореферендумов и попыток аннексии территорий Украины. По его словам, "решения" людей, проживающих на временно оккупированных территориях Украины, следует уважать.