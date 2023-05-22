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Лідер боснійських сербів Додік їде до Москви за дешевим газом

22 травня 2023 14:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Лідер боснійських сербів Додік їде до Москви за дешевим газом
Керівник Республіки Сербської Мілорад Додік. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Керівник сербської частини Боснії і Герцеговіни Мілорад Додік планує 23 травня відвідати Москву. Там він хоче досягнути домовленостей про дешевий газ із Росії.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Додік і Путін

Лідер сербської частини Боснії і Герцеговіни Мілорад Додік зібрався до Росії на переговори із Володимиром Путіним.

Додік, який очолює боснійський ентитет Республіка Сербська, планує вибити з росіян дешевий газ.

"На зустрічі буде обговорюватися ціна на газ. Можу сказати, що, ймовірно, буде затверджена найкраща ціна — як для дружніх країн", — заявив у коментарі російським ЗМІ керівник представництва Республіки Сербської у Росії Душко Перович.

Газопровід у Боснію

Крім того, Перович заявив, що уряд Боснії нібито домовився із Сербією про будівництво газопроводу для транспортування російського газу.

Боснія зараз отримує газ через Болгарію і Сербію з підводного газопроводу “Турецький потік”.

Реакція ЄС

Євросоюз уже розкритикував цю запланловану на вівторок, 23 травня, поїздку Додіка до Москви.

Особливе обурення у європейців викликав факт візиту під час війни, яку Росія веде на території України.

Нагадаємо, що лідер боснійських сербів Мілорад Додік у жовтні 2022 року заявив, що росія нібито "відновила принципи статуту ООН" за допомогою псевдореферендумів та спроб анексії територій України. За його словами, "рішення" людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, потрібно поважати.

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