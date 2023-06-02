Ли Хуэй заявил о консенсусе Китая с Европой относительно войны в Украине

Спецпредставитель Китая по Евразии Ли Хуэй. Фото: Reuters/Russian Foreign Ministry/Handout

Китайский спецпредставитель Ли Хуэй по возвращении из Европы дал брифинг, где рассказал о консенсусе между Китаем и Европой. Главным вопросом, по которому у КНР и ЕС есть общая позиция, Ли Хуэй назвал безопасность ядерных объектов.

Об этом сообщило китайское издание The Paper.

Читайте также:

Итоги визита в Европу

Спецпредставитель Китайской Народной Республики по Евразии Ли Хуэй по возвращении из европейского турне на брифинге подвел положительные, как он сам отметил, итоги встреч с лидерами Старого света.

По словам Ли Хуэя, Китай и Европа имеют "большой консенсус" относительно российско-украинской войны.

Детали консенсуса

Спецпредставитель назвал главную общую позицию Китая и лидеров Европейского Союза по вопросу войны между Украиной и Россией.

"Обе стороны выступают против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты и поддерживают конструктивную роль Международного агентства по атомной энергии в содействии безопасности мирных ядерных объектов", — заявил Ли Хуэй.

Также он отметил, что и Китай, и ЕС считают важным, чтобы стороны военного конфликта строго соблюдали все требования международного гуманитарного права.

Напомним, что, по информации The Washington Post, представитель Китая призвал Европу признать оккупированные территории Украины российскими.