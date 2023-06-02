Ли Хуэй заявил о консенсусе Китая с Европой относительно войны в Украине
Китайский спецпредставитель Ли Хуэй по возвращении из Европы дал брифинг, где рассказал о консенсусе между Китаем и Европой. Главным вопросом, по которому у КНР и ЕС есть общая позиция, Ли Хуэй назвал безопасность ядерных объектов.
Об этом сообщило китайское издание The Paper.
Итоги визита в Европу
Спецпредставитель Китайской Народной Республики по Евразии Ли Хуэй по возвращении из европейского турне на брифинге подвел положительные, как он сам отметил, итоги встреч с лидерами Старого света.
По словам Ли Хуэя, Китай и Европа имеют "большой консенсус" относительно российско-украинской войны.
Детали консенсуса
Спецпредставитель назвал главную общую позицию Китая и лидеров Европейского Союза по вопросу войны между Украиной и Россией.
"Обе стороны выступают против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты и поддерживают конструктивную роль Международного агентства по атомной энергии в содействии безопасности мирных ядерных объектов", — заявил Ли Хуэй.
Также он отметил, что и Китай, и ЕС считают важным, чтобы стороны военного конфликта строго соблюдали все требования международного гуманитарного права.
Напомним, что, по информации The Washington Post, представитель Китая призвал Европу признать оккупированные территории Украины российскими.